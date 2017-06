Yorke mener Manchester United kan tiltrekke seg de beste spillerne

ANNONSE

Manchester-klubben sikret seg en plass i verdens gjeveste klubbturnering ved å vinne europaligafinalen mot Ajax.

Dwight Yorke, som spilte i Manchester United fra 1998 til 2002 og utgjorde et giftig spisspar sammen med Andy Cole, tror det at klubben kvalifiserte seg til Champions League gjør at José Mourinho sitter i en sterk posisjon når han ser etter spillerforsterkninger for å kjempe om Premier League-tittelen.

– Manchester United ser naturligvis etter å forsterke stallen. Vi vet det, det er ingen hemmelighet, sier han ifølge Sky Sports og fortsetter:

– Vi kan tiltrekke oss alle spillere. Nå som vi er i Champions League, tror jeg vi er i posisjon til å slå til.

United har allerede hentet den svenske midtstopperen Victor Lindelöf fra Benfica, mens ESPN skriver at klubben stadig gjør fremskritt vedrørende en overgang for Real Madrids Álvaro Morata.