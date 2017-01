Øyvind Alsaker: - Rooney burde ikke spille

ANNONSE

Liverpool har alltid slitt på Old Trafford, de har tapt ti kamper av de 12 siste i «løvens hule». TV 2-kommentator Øyvind Alsaker tror José Mourinhos mannskap kommer til å vinne igjen når lagene møtes søndag.

Alsaker påpeker at Manchester-laget er sterkt. José Mourinhos menn står med ni strake seire og at han tror Liverpool kommer til å slite.

- Liverpool ser sårbare ut, med en formsvikt og en tynn stall, forteller Øyvind Alsaker til Nettavisen.

Møtet mellom de to erkerivalene er for øvrig oppgjøret som har sanket inn nest flest røde kort (16) i Premier Leagues historie.

Det er en kamp som handler om heder og ære, med elleville supportere og tre særdeles viktige poeng i potten. Sist lagene spilte mot hverandre, på Anfield, gikk de målløse av banen, det kommer ikke til å skje denne kampen, tror Alsaker.

- Sist gang Liverpool og Manchester United gikk målløse av banen to kamper på rad var vel i 1921. Det kommer til å bli mål denne kampen. Manchester United ser sterke ut forover og Liverpool er svake i forsvar.

- Rooney er sjanseløs

Wayne Rooney er kun ett mål unna å bli den mestscorende Manchester United-spilleren noensinne, akkurat nå står han likt med Sir Bobby Charlton på 249 mål for klubben, i alle turneringer.

Det ligger i kortene at scouseren, med en fortid i Everton, skal score mot akkurat Liverpool, men det er ikke Alsaker enig i.

- Hvis Mourinhos mannskap holder seg skadefrie er det sjanseløst for Rooney å få starte mot Liverpool, sier Alsaker om United-kapteinen.

Rooney har slitt med spilletiden denne sesongen.

Han har sakte, men sikkert blitt litt tregere og mindre målfarlig med årene og har begynt å miste kvaliteten som en gang gjorde han til én av verdens beste spisser.

- Vil utnytte styrken



Når det gjelder Liverpool så føler Alsaker seg sikker på at Klopp ikke vil endre på taktikken før møtet mot de røde djevlene.

- Klopp vil utnytte styrken i laget. Liverpools høye press og løpskraft kan ødelegge for United, hvis de ikke er forberedt på det. Samtidig er det en sårbar taktikk hvis den feiler, det er viktig at Liverpool holder intensiteten oppe gjennom hele kampen, forteller Alsaker.

TV 2-KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker.

- United har endelig satt seg for Mourinho. Jeg tror han kommer til å bruke sin vanlige taktikk i storoppgjørene og spille med lav risiko. United er i form, og de er klare favoritter inn mot kampen, sier TV 2-profilen.

United er kanskje klare favoritter, men disse kampene lever ofte sitt eget liv. Det er mange røde kort og spillerne kan fort miste hodet hvis de går på banen med feil tenningsnivå.

Selv om Liverpool har hatt en formdupp, har klubben flere sterke resultater denne sesongen, med seire over Arsenal, Chelsea og Manchester City. Det hadde vært et utrolig løft for Merseyside-laget hvis de slo United på Old Trafford.

Trenger Henderson

Alsaker har videre merket at Liverpools forsvar blir langt mer utsatt når det ikke fungerer i angrep for «The Reds».

- De siste kampene har vi sett akkurat dette. Klavan er egentlig en backup-spiller, men har spilt nå i Matips fravær. Matip har nettopp blitt friskmeldt, men jeg har ikke troen på at han får spille ennå. Én ting å bemerke seg er at Klavan har spilt godt i de store oppgjørene for Liverpool denne sesongen, påpeker TV 2-profilen.

RØDT KORT: I 2015 fikk Steven Gerrard rødt kort mot Manchester United etter å ha vært på banen i 38 sekunder.

Alsaker mener det viktigste for Liverpool er å få Jordan Henderson klar til kampen. Emre Cans to siste kamper har vært elendige, ifølge kommentatoren, og han føler seg ikke trygg på tyskeren.

Med Sadio Mané i Afrikamesterskapet, i tillegg, synes Alsaker Liverpool-stallen blir for tynn. Alsaker mener Klopp burde forsterke troppen hvis han har som målsetting å vinne ligaen.

- Mané er helt uerstattelig. Uten han blir stallen enda tynnere for Liverpool. United derimot, har en sterk nok stall til å starte med to første-ellevere, sier Alsaker.

P.S. Manchester United - Liverpool kan du følge i Nettavisens livesenter.

Manchester United ligger for øyeblikket på 6. plass i Premier League med 39 poeng, fem poeng bak Liverpool, som innehar 2. plassen. Dette blir det 50. oppgjøret mellom lagene i Premier League, tidligere har United vunnet 27, mens Liverpool kun sitter med 13 seire.