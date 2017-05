Zabaleta klar for emosjonelt farvel

ANNONSE

Argentineren vil bli hyllet både før og etter kampen. En videomontasje og en presentasjon etter kampen vil sørge for å gi en av de viktigste personene i klubbens nyere historie den avskjeden han fortjener.

Zabaleta står i likhet med Yaya Toure, Jesus Navas, Gaël Clichy, Bacary Sagna og Willy Caballero uten kontrakt etter sesongen, men de fem andre har fortsatt ikke fått beskjed om at de er ferdige i klubben.

Dermed er det kun Zabaleta som med sikkerhet kan ta farvel med hjemmepublikummet tirsdag.

Høyrebacken signerte for klubben i 2008, dagen før Sheikh Mansour tok over klubben. Han har dermed vært i klubben og opplevd all dens nyere suksess. Kun Joe Hart og Vincent Kompany i den nåværende City-troppen har vært i klubben lenger enn Zabaleta.

32-åringen har blitt en publikumsfavoritt mye takket være hans arbeidsinnsats og taklingsegenskaper.

– Han har hjulpet klubben til dit den er nå, sa Manchester City-manager Pep Guardiola om Zabaleta mandag og beskrev han videre som en av de viktigste spillerne i klubbens historie.

Zabaleta har spilt 332 kamper for Manchester City og scoret 12 mål. Han har imidlertid slitt med å spille seg til en fast plass på laget etter at Guardiola tok over.

