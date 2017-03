Zlatan: – Mourinho får deg til å gi 200 prosent

ANNONSE

Det er fortsatt uklart om Ibrahimovic fortsetter for storklubben også neste sesong, men svensken snakker varmt om United og Mourinhos påvirkningskraft.

– Manchester United er en utfordring. Det er en utfordring å endre historien for en klubb som allerede har hatt en fantastisk historie. Jeg kom til England for å vise alle at jeg også kunne hevde meg her, sier Zlatan i et intervju gjort av trenerlegenden Fabio Capello for Fox Sports Italia.

Kunne dratt til Kina

– Jeg visste også hva Mourinho vil og krever. Han forteller deg ting rett ut ansikt til ansikt. Du får vite det når du ikke spiller så bra. Han manipulerer deg på en måte som får deg til å yte 200 prosent. I min alder var det noe jeg trengte, legger han til.

Zlatan forteller at han kunne valgt å dra til Kina da han forlot Paris Saint-Germain i fjor sommer. I stedet gikk han til en av verdens største fotballklubber.

– Jeg trengte en utfordring som motiverer meg. Premier League har mange fans, og her må du henge med på tempoet.

Annerledes i England

Manchester United ligger helt nede på sjetteplass selv om laget er ubeseiret i ligaen siden oktober.

– Det er ingen dominerende storlag her som med Juventus i Italia, PSG i Frankrike, Bayern München i Tyskland og Barcelona i Spania. I England vinner laget som gjør færrest feil, mener Ibrahimovic.

Svensken kan ikke spille Uniteds bortekamp mot Middlesbrough søndag. Han har fortsatt to kamper igjen av suspensjonen han nylig pådro seg.

(©NTB)