Zlatan fan av Lukaku: - Han gjør United sterkere

Zlatan Ibrahimovic ser fram til å kjempe med Romelu Lukaku om spissplass i Manchester United. Han mener belgieren har kvaliteter klubben trengte.

Torsdag ble det kjent at Ibrahimovic har skrevet under en ny avtale med United. Svensken jobber fortsatt med å komme tilbake fra en alvorlig kneskade.

35-åringen roser storklubbens kjøp av Lukaku fra Everton. Kraftspissen har allerede scoret tre ligamål, og 800 millioner kroner ser ut til å bli en svært god investering for United.

- Jeg er glad for at han kom. Å signere Lukaku gjør oss enda sterkere, for han har andre kvaliteter enn hva jeg og Marcus Rashford har som spiss. Han er en sterk fyr, sier Ibrahimovic til ESPN.

Veteranen scoret 28 mål for United i ulike turneringer forrige sesonger. Klubben ble bare nummer seks i Premier League, men tok seg likevel til mesterligaen etter finaletriumfen i europaligaen.

- Laget har opplevde å vinne trofeer og lært seg hva man må ofte for å vinne. Det mener jeg er noe treneren (José Mourinho) har tilført, mener Ibrahimovic.

I tillegg til Lukaku har Manchester United også hentet Victor Lindelöf og Nemanja Matic.

- Vi har mistet Wayne Rooney, en klubblegende, men nå har vi tre nye spillere som gjør laget sterkere. Matic gir laget en stabilitet som manglet forrige sesong, avslutter Zlatan.

