KNESKADE: Zlatan Ibrahimovic får behandling for kneskaden han pådro seg under europaligakampen på Old Trafford 20. april. Foto: Dave Thompson (AP)

Zlatan: «Fikset, klar og sterkere»

Zlatan Ibrahimovic (35) uttaler seg for første gang etter kneoperasjonen i forrige uke. «Fixad, klar och starkare», skriver den svenske stjernen på Instagram.