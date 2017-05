Zlatan forbauser: - Legene har ikke sett maken

ANNONSE

Zlatan Ibrahimovic befinner seg fremdeles i Pittsburgh etter kneoperasjonen forrige uke og fortsetter opptreningen sammen med sin fysiske trener Dario Fort.

I helgen tok Splash News' fotograf bilder av Manchester United-spissen da han forlot Freddie Fus og Volker Musahls klinikk, der han gjennomgikk operasjonen.

PÅ VEI TIL LEGEN: Zlatan Ibrahimovic på vei inn til legeavtale i Pittsburgh i helgen.

Også agent Mino Raiola oppholder seg i Pittsburgh sammen med den svenske superspissen. Raiola forteller til svenske Expressen at legene er forbauset over svenskens fysiske tilstand.

- Kneet hans er så sterkt at legene sa at de aldri har sett noe lignende. Han har et kne som det nesten er umulig for en fotballspiller med en 20 år lang karriere å ha. Det var helt rent. Det fantes ingen skader i det, sa Raiola ifølge avisen.

Ibrahimovic kan ende opp med å bli et forskningsprosjekt på samme klinikk som han ble operert på hvis legene får de som de vil, hevder Raiola.

- Zlatan er så sterk at legen vil ha ham tilbake etter karrieren for å forske på ham. De jobber for verdens beste forskningsinstitutt for knær og ligamenter. De forsker mye på emnet, og det er derfor de er bedre enn alle andre. Etter Zlatans karriere, så kommer vi til å reise tilbake og åpne opp ham igjen for å forske på ligamentene hans, sier Raiola.

PÅ VEI UT IGJEN: Zlatan Ibrahimovic forlater legekontoret i Pittsburgh.

Ibrahimovic la selv ut dette bildet etter operasjonen:

Fixed, done and stronger. Once again thank you for the support. We will enjoy my game togheter soon Et innlegg delt av IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) tirsdag 02. Mai. 2017 PDT