Zlatan Ibrahimovic forklarer hvorfor han valgte Manchester United

Zlatan Ibrahimovic kom til Manchester United i fjor sommer og har allerede scoret 26 mål på 43 kamper for Manchester United. Med søndagens Ligacup-trofé har supersvensken vunnet 32 trofeer i løpet av karrieren.

Nå har 35-åringen innrømmet at det var hans to sønner, Maximilian (10) og Vincent (8), gjorde han oppmerksom på Manchester United.

- Jeg hadde ikke tankene på Manchester United før sønnene mine begynte å mase på meg og så ringte José Mourinho. Det neste jeg lurte på var hvilket draktnummer jeg burde ta, sier svensken til Daily Mail.

Manchester Uniteds toppscorer sørget nesten egenhendig for at klubben vant søndagens Ligacup-finale mot Southamton. Stillingen ble til slutt 3-2 til United, Ibrahimovic scoret det første og siste for kvelden.

- Har ikke noe med alder å gjøre

Svensken er fullt klar over at det var mange som tvilte på han da han ankom Premier League, 35 år gammel. Ibrahimovic var ikke i tvil selv, han visste hva han var god for.

- Det har ikke noe med alder å gjøre. Jeg var aldri bekymret for det, for jeg vet hva jeg er kapabel til å utrette, sa svensken til Daily Mail.

Ibrahimovic mente flere har kritisert han for å aldri prøve seg i Premier League, men plutselig var han en del av sirkuset.

- Jeg kom hit da de fleste trodde det var umulig for meg å gjøre det jeg har utrettet her. Det føles deilig og jeg nyter dette, fortalte Ibrahimovic Daily Mail.

- Du må takke treneren

Ibrahimovic har tydelig sagt hvem som overtalte ham til å velge United.

- Du må takke treneren, han ringte meg og ba meg spille her. Selv barna mine ville se meg spille for United. Jeg har et spesielt forhold til Mourinho og da han ringte meg var jeg klar for klubben, sa svensken.

