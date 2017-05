Presset øker på Solskjær: Pepet av banen etter nytt pinlig resultat

ANNONSE

MOLDE - SOGNDAL 1-2:

Presset øker på Molde-trener Ole Gunnar Solskjær etter at laget hans tapte 1-2 hjemme mot Sogndal tirsdag kveld.

Molde har ambisjoner om å gi Rosenborg kamp om seriegullet, men det er lite som minner om et gullag på Aker Stadion om dagen.

I forrige serierunde ble det 1-4-tap mot Brann, mens tirsdag gikk Solskjærs menn på et nytt tap da de fikk besøk av Sogndal - det tredje tapet på rad.

- Jeg har egentlig hatt vondt i magen siden Brann-kampen, for det var veldig surt. Jeg har vært veldig langt nede siden Aalesund for den saks skyld. Tre på rad nå har vært tøft å ta for oss. Jeg regner med at gutta er like deppa og skuffet som meg nå, men sånn er fotballen. Man kan ikke synes synd på seg selv. Skal vi få et resultat så er vi nødt til å prestere igjen. Så enkelt er det; jobb hardt og se mot neste kamp, sier Solskjær til Eurosport etter kampen

Molde-sjefen hadde problemer med å forklare hvorfor det ikke gikk veien mot Sogndal.

- Vi er veldig skuffet. Vi kommer ikke opp på det nivået vi er nødt til for å vinne kamper i Eliteserien, forteller Solskjær.

- Hvorfor blir det slik?

- Hadde jeg hatt et godt svar på det akkurat nå...Det er kvalitet, tempo. Vi kom aldri opp på ønsket nivå. Vi slipper inn enkle mål og scorer dessverre ikke nok. Sånn er det, sier Molde-treneren.

Solskjær legger ikke skjul på at laget er inne i en «tøff blindgate».

- Ja, veldig tøff. Det minner veldig om sånn som vi var i fjor, men i fjor hadde vi mye større problemer med spillermaterialet. I år har vi spillere til å vinne kamper. Vi har sjanser til å vinne kamper, men det hadde vi ikke i fjor. Akkurat nå er jeg mer bekymret enn da. Da var det kanskje en bedre grunn til det, forklarer Solskjær.

SLITER: Ole Gunnar Solskjærs Molde har levert svært skuffende resultater den siste måneden.

Moldes eneste målscorer Björn Bergmann Sigurdarson var også svært skuffet etter kampen.

- Det er ikke så mye å si. Vi var ikke gode nok. Vi viser at vi kan spille, men vi får ikke mål og taper kampen. Vi må komme oss opp på det nivået hvor vi er gode. Vi kan ikke være oppe og nede hele tiden, sier Sigurdarson til Eurosport etter kampen.

Sogndal scoret to



Molde styrte riktignok mye av kampen, men gjestene fra Sogndal var langt mer effektive enn de blåkledde.

Etter 48 minutter satte Martin Ramsland fart mot mål da han fikk med seg ballen alene med keeper etter en stuss fra lagkamerat Eirik Schulze. Sogndal-angriperen gjorde ingen feil og satte inn 1-0 til gjestene.

Ti minutter senere økte Sogndal ledelsen da Gilbert Koomson fant Schulze på bakerste stolpe. Sistnevnte tok et touch, før han banket inn 2-0.

Sigurdarson utlignet



Dermed så det mørkt ut for Molde, men hjemmelaget klarte å svare umiddelbart. Minuttet senere tok nemlig Björn Bergmann Sigurdarson med seg ballen inn i sekstenmeteren før han satte inn reduseringen til høyre for keeper.

Molde presset på for utligningen utover kampen, men Sogndal forsvarte seg tappert og kunne til slutt juble for samtlige tre poeng.

Det likte hjemmefansen dårlig som svarte med å bue på eget lag da dommeren blåste av kampen.