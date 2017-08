Profilene leverte da Rosenborg knuste Kristiansund

Pål André Helland startet festen, og Nicklas Bendtner avsluttet den da Kristiansund ble et par nummer for små på Lerkendal.

ROSENBORG - KRISTIANSUND 4-1

LERKENDAL STADION (Nettavisen):

Rosenborg vant til slutt 4-1 etter blant annet to scoringer av kritiserte Nicklas Bendtner.

- Var sur

Rett etter Rosenborgs 3-1-scoring oppto det en liten situasjon ute på Lerkendal-gresset. Bendtner var tydelig sinna på Milan Jevtovic som ikke hadde gitt ham ballen noen sekunder før scoringen.

- Han har fire mann foran seg, og hvis han triller den til meg er det garantert mål. Såklart var jeg sur. Heldigvis fikk den en retningsforandring og vi scoret likevel, sier Bendtner til Eurosport.

Dansken, mens han sto og ble intervjuet på TV, fikk et kyss på kinnet av en glad Jevtovic etter kampen, så den dårlige stemningen var fort glemt.

Bentdner er glad for at RBK leverte varene etter en skuffende onsdagskveld mot Celtic.

- Vi får til det vi vil, og i dag spiller vi god fotball og scorer noen fine mål, sier Bendtner til Eurosport.

- Jeg er selvfølgelig glad for å score to mål, legger dansken til om egen innsats.

Kun tre dager etter at Celtic ble for sterke for Rosenborg, og årets Champions League-drøm ble knust for trønderne, kom den første muligheten til å reise kjerringa. Kåre Ingebrigtsen gjorde fire endringer fra Celtic-kampen: Rasmussen erstattet Skjelvik i midtforsvaret, Gersbach kom inn på venstreback for Meling, Vilhjalmsson erstattet AZ-aktuelle Midtsjø som indreløper, og Lundemo kom inn for Anders Kondradsen som midtbaneanker.

Kristiansund på sin side, hadde hatt to uker sommerferie siden sist eliteseriekamp. I løpet av ferien har de spilt en treningskamp mot Molde, som de tapte 2-3.

Hyllet Ivers

Allerede før dommer Svein Oddvar Moen blåste i gang kampen oppsto et av kveldens spesielle øyeblikk. Da Åge Aleksandersens «Bilde tå’n Ivers”» ble spilt over anlegget før kampstart, prøvde ikke de rundt 1000(!) bortesupporterne å overdøve hjemmefansen – de stemte heller i, samtidig som de holdt opp nettopp et bilde av Odd Iversen. Når kampen startet var imidlertid alt som kunne minne om forbrødning lagt bort, og «Uglan» fra Kristiansund ga til tider Kjernen kamp om hvem som lagde mest liv.



Helland strålte

Dessverre for Kristiansund klarte ikke spillerne å matche supporterklubben i intensitet og trøkk, og allerede etter tolv minutter ble Pål André Helland spilt gjennom på høyrekanten. Vingen, som akkurat er tilbake fra skade, driblet seg innover og satte ballen knallhardt i mål ved nærmeste stolpe.

Litt senere var Helland nær ved å doble ledelsen da han plutselig befant seg helt alene med McDermott i Kristiansund-målet. Dessverre for Rosenborg klarte Kristiansund-keeperen å få noen fingre på den, slik at avslutningen kun gikk i stolpen. Likevel var det ingen tvil: Helland var tilbake. Knappe ti minutter før pause dro vingen elegant av Christoffer Aasbak, som svarte med å felle Helland på ulovlig vis. Dommer Moen pekte bestemt på straffemerket, og Nicklas Bendtner var sikkerheten selv fra elleve meter. Fortjent 2-0 til Rosenborg.

Omgangen ebbet også ut i 2-0 til hjemmelaget, i en omgang hvor Rosenborg, med unntak av ett halvfarlig skudd fra Kristiansunds nysignering Torgil Gjertsen, hadde full kontroll.

Klasseangrep skapte spenning

Den første store sjansen i andreomgang var det derimot Kristiansund og Jonas Rønningen som fikk. Kantspilleren steg alene til værs på en corner, men headingen traff ikke mål. Rundt ti minutter senere fikk de derimot hull på byllen.

Etter en periode hvor det svingte veldig, vel og merke uten noen særlig store sjanser til noen av lagene, eksploderte det. En strålende pasning fra Gjertsen fant Daouda Bamba i bakrommet. Ivorianeren gjorde ingen feil da han fikk muligheten og banket inn sitt tredje mål for sesongen. Og for å illustrere bølgingen: minuttet senere heade Nicklas Bendtner i stolpen.

Bendtners første dobbel

Men så våknet Rosenborg-angrepet virkelig. Først rullet trønderne opp på vakkert vis, ledet an av Midtsjø, som trillet videre til Vilhjalmsson. Islendingen trillet ballen uselvisk videre til Jevtovic, som dro av en mann og fyrte av. Skuddet ble derimot blokkert, og ballen havnet i beina til Bendtner.

Dansken virket i utgangspunktet småirritert over at Jevtovic ikke sentret videre med en gang, men da sjansen kom gjorde han ingen feil. 3-1. Og kun minuttet etter var all eventuell konflikt dem imellom historie. Bendtner spilte serberen enkelt igjennom, og alene med keeper gjorde Jevtovic ingen feil. Satte ballen til høyre for McDermott, og økte ledelsen til 4-1.

Nytt derby om en uke

Selv om Rosenborg tok en komfortabel seier mot Kristiansund, har de ikke tid til å hvile på laurbærene. Allerede neste lørdag går turen til rosenes by hvor et Molde i stigende form venter. Molde ligger i skrivende stund på tredjeplass, ti poeng bak Rosenborg, men skal møte Tromsø på Alfheim i morgen.

For Kristiansund venter årets overraskelseslag, Sarpsborg 08, hjemme på Kristiansund Stadion neste søndag. Nordmøringene bør aller helst ta alle tre poengene, da de ligger på kvalifiseringsplass, kun fire poeng foran Tromsø.

