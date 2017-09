PSG herjet med Bayern München

- Vi er alle forskjellige, men på banen må vi jobbe sammen som en familie, sier Edinson Cavani om den påståtte konflikten med lagkamerat Neymar.

PARIS SAINT-GERMAIN - BAYERN MÜNCHEN 3-0:

Paris Saint-Germain hylles etter at det franske hovedstadslaget feide Bayern München av banen med 3-0 på Parc des Princes onsdag.

Både Edinson Cavani og Neymar tegnet seg på scoringslisten, og intrigene mellom de to, som har preget mediebildet den siste tiden, synes nå fjernt.

Cavani om Neymar-konflikten

Etter kampen svarte Edinson Cavani på spørsmål om den påståtte konflikten på italiensk TV.

- Vi er alle forskjellige, og vi har alle forskjellige måter å leve på og har ulike syn på ting. Men når vi er på banen, må vi alle jobbe sammen som om vi var familie. Vi må dra lasset mot det samme målet, som er at laget skal vinne, sier Cavani ifølge Football-Italia.

LA STRAFFEBRÅLET BAK SEG: Neymar og Edinson Cavani.

«MCN» herjet

Hjemmelaget fikk en drømmestart på kampen da Neymar tok med seg ballen innover i banen fra venstre, dro på seg tre-fire mann, før han rullet ballen på tvers til landsmann Dani Alves.

Høyrebacken var like nådeløs foran mål som han var for Juventus i fjorårets Champions League og hamret inn 1-0 etter 84 sekunders spill.

Bayern reiste seg imidlertid raskt etter åpningssjokket og produserte flere gode sjanser i minuttene som fulgte, men verken Thomas Müller eller Javi Martínez klarte å overliste Alphonse Aréola.

Gjestenes jakt på en utligning, ga imidlertid gode muligheter for kontringer, og PSG-trioen på topp fikk mye rom å boltre seg i. Etter 27 minutter satte Kylian Mbappe fart framover, trillet ballen ut til Edinson Cavani, som avsluttet like utenfor.

Neymar og Cavani scoret

Samme duo skapte mer trøbbel for Bayern etter halvtimen. Mbappe stakk på et godt løp ute til høyre, mottok ballen fra Dani Alves før han la den ut til Cavani, som bredsidet inn 2-0 fra 16 meter.

Uruguayaneren har dermed scoret i seks Champions League-kamper på rad.

I starten av andre omgang var det tydelig at Neymar ville være med på scoringsmoroa, og etter to skudd utenfor skulle det lykkes for verdens dyreste fotballspiller.

Kylian Mbappe kjørte David Alaba inn i pølsebua med en såledragning, før han slo ballen inn foran mål. Etter at ballen først gikk i et Bayern-bein, dyttet Neymar inn 3-0.

