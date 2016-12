Paris Saint-Germain-kaptein Thiago Silva har skrevet under for to nye år. Stopperen er nå bundet til den franske storklubben til 2020.

32-åringen hadde opprinnelig en kontrakt til neste sommer, med en opsjon på ett ekstra år i PSG-drakta.

Brasilianeren har vært en nøkkelspiller på Parc des Princes siden overgangen fra Milan i juli 2012.

- Det er med stor glede at jeg har forlenget med Paris Saint-Germain. Her har jeg funnet en fantastisk klubb. Jeg er stolt over å være kaptein for dette laget, som har vunnet alt i Frankrike de to siste årene, sier Silva.

32-åringen scoret for PSG da Lorient ble slått 5-0 onsdag. Hovedstadsklubben har slitt uvanlig mye denne sesongen. Etter 19 kamper ligger Silva og co. på tredjeplass, fem poeng bak serieleder Nice.

(©NTB)