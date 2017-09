PSG-presidenten: - Har ingenting å skjule

Presidenten i den franske fotballstorheten Paris Saint-Germain hevder den pågående UEFA-granskningen ikke vi avdekke noen uregelmessigheter.

PSG har havnet i Det europeiske fotballforbundets søkelys i kjølvannet av sommerens kjøpefest. Ikke bare ble brasilianske Neymar hentet til klubben fra Barcelona for drøye to milliarder norske kroner, men en nesten like stor avtale ble framforhandlet for Monaco-juvelen Kylian Mbappe.

Mbappe lånes i første omgang ut til PSG i ett år, men den franske hovedstadsklubben skal samtidig ha sikret seg opsjon på kjøp. Prislappen på unggutten skal ligge på rundt halvannen milliard.

Da Mbappe ble presentert som PSG-spiller onsdag, benyttet klubbpresident Nasser Al-Khelaifi anledningen til å presisere at han mener klubben ikke har brutt noen UEFA-regler.

- Vi er svært trygge på hvor vi står i dette og på de kjøpene vi har gjort, sa han.

- UEFA kan gjøre som de ønsker, men vi har gjort alt på en svært åpen måte. Vi har ikke gjemt unna noe, og vi har heller ikke interesse av å holde noe skjult, tilføyde PSG-sjefen.

Klubber både i Spania og Tyskland har klaget på PSGs pengebruk den siste tiden. Presidenten i den spanske toppserien La Liga uttalte onsdag at "PSG ler av systemet".

UEFA-ledelsen har på sin side opplyst at den ønsker å se på om den franske storklubben har forbrutt seg mot fotballens finansielle fair play-regler.

- Vi respekterer alle UEFAs og FIFAs regler. Det er ikke vårt problem at andre klubber ikke er fornøyde, sa PSG-president Al-Khelaifi onsdag.

- Min oppgave er å sørge for at vi når målene våre, tilføyde han.

