PSGs nye superstjerner ga Rodgers og Celtic marerittstart

Dyrt, ja vel. Men PSGs nysigneringer har begynt på tilbakebetalingen.

CELTIC- PARIS SAINT-GERMAIN 0-5:

Neymar og Kylian Mbappé har riktignok blitt hentet til PSG før sesongen for summer som knapt kan fattes.

Men etter den franske storklubbens første kamp i Champions League borte mot Celtic er det lett å forstå hvorfor.

Neymar og Mbappé var involvert i det meste av farligheter PSG skapte i ydmykelsen av Skottlands beste lag. Duoen sørget blant annet for de to første målene i oppgjøret som endte med hele 5-0 i parisernes favør.

PSG har ikke oppnådd ønsket suksess i mesterligaen, tross investeringer i milliardklassen siden klubben fikk nye eiere fra Qatar i 2011. Etter storhandlingen denne sommeren kan dette være i ferd med å endres.

Klubbens første kamp i turneringen denne høsten så i alle fall til å være et stort skritt i retning nivået til Europas aller sterkeste klubber.

Tungt for forsvaret



Kristoffer Ajer var som ventet plassert på Celtic-benken fra start. Manager Brendan Rodgers vagte å stille med den tidligere Rosenborg-svensken Mikael Lustig og kroaten Jozo Simunovic i midtforsvaret.

Det var ikke akkurat uventet at Celtics bakre ledd fikk mye å gjøre fra start. PSGs to gigantsigneringer, Neymar og Kylian Mbappé, startet på hver sin side av Edinson Cavani i angrepet.

Etter å ha skapt et massivt trykk mot hjemmelaget, så det i noen sekunder ut til at Cavani styrte inn 0-1 i 15. spilleminutt. Midtspissen fra Uruguay møtte et lavt Neymar-innlegg ved bakerste stolpe. Der gjorde han ingen feil, bortsett fra å løpe marginalt i offside før ballen ble slått inn.

Dermed sto det fortsatt 0-0, i noen få minutter til.

Celtic-supporterne ropte på frispark da vertene mistet kontrollen på ballen på vei framover. Det dreide seg nok like mye om unøyaktigheter fra The Celts.

PSG kontret lynkjapt, og Cavani spilte en perfekt ball i bakrommet bak Celtics 18 år unge høyreback Anthony Ralston. Han hadde lite å stille opp med i løpeduell med Neymar.

Verdens dyreste fotballspiller holdt seg også hodet kaldt da han avsluttet enkelt over keeper Craig Gordon og i mål.

Ydmykende sifre



Verre skulle de bli for Brendan Rodgers utvalgte. Etter drøye halvtimen løp Celtic-forsvaret forvirret rundt i eget felt da Marco Verratti slo inn fra høyre.

En temmelig umarkert Neymar sendte så ballen tilbake på tvers i feltet med hodet. Der bommet Cavani regelrett på ballen, før Kylian Mbappé fikk løfte inn 0-2 opp i nettaket.

Det var 18-åringens sjuende mesterligamål i karrieren på like mange kamper. Han tangerte nederlandske Patrick Kluivert, som inntil tirsdag hadde mesterligarekorden i antall scoringer gjort av en tenåring.

Seks minutter seinere hadde Cavani satt inn 0-3 fra straffemerket.

Celtic fikk litt mer orden på forsvaret etter lagenes tur i garderoben. Verre skulle det likevel bli i målprotokollen.

Tempoet ble skrudd noe ned, men ikke mer enn at Lustig ble presset til å score selvmål i 83. spilleminutt. Cavani økte forspranget til fem mål med en velplassert stupheading like etter.

I gruppens andre kamp vant Bayern München 3-0 på hjemmebane mot Anderlecht.

Robert Lewandowski satte 1-0 fra straffemerket etter tolv minutter. Det skjedde like etter at bortelagets Sven Kums hadde gjort Anderlechts oppgave blytung med å bli utvist.

Thiago økte til 2-0 20 minutter ut i andre omgang. Joshua Kimmich satte inn Bayern Münchens tredje mål helt mot slutten.

