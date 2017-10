PSGs superstjerner fosser videre i Champions League

Neymar og kompani hadde full kontroll på gjestene fra Belgia.

PARIS SAINT-GERMAIN - ANDERLECHT 5-0:

Paris Saint-Germains stjernegalleri fosser videre etter nok en storseier i Champions League-gruppespillet.

Ligue 1-klubben har nå sikret seg 12 av 12 mulige poeng, og er allerede klare for neste runde av turneringen. I tillegg til den imponerende poengfangsten, står laget også med en utrolig målforskjell. Hele 17 mål er scoret i løpet av de fire første kampene.

Antall innslulpne? Null.

Drømmekontring

PSGs superstjerner gikk i strupen på belgierne, og selv om gjestene klarte å holde stand en stund, så måtte de til slutt gi tapt etter en halvtimes spill.

Hjemmelaget vartet opp med effektiv kontringsfotball, der Neymar, Kylian Mbappé og til slutt Marco Verratti kombinerte på utsøkt vis. Det førte til at sistnevnte kunne skru ballen forbi keeper Frank Boeckx i Anderlecht-målet.

HERJET: PSG-stjernene herjet med Anderlecht.

Full kontroll

Like før pause økte Neymar ledelsen til 2-0.

I det 52. minutt fikk Layvin Kurzawa pirket inn parisernes tredje for kvelden etter at returballen fra et frispark spratt ut foran Anderlecht-målet

Samme mann fortsatte målfesten 20 minutter senere, da han fikk stå umarkert foran Anderlecht-målet. Dermed var det bare å stupheade inn kveldens fjerde PSG-mål for backen.

Kurzawas tredje mål for kvelden kom etter nok en lynhurtig kontring, og franskmannen banket inn kveldens femte mål fra skrått hold.

Mest sett siste uken