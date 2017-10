Rådførte seg med VIF-supporterne i forkant av nytt stadionnavn

Intility tok kontakt med Klanen for å få tilbakemeldinger på hva supporterne mente om det nye stadionnavnet.

INTILITY ARENA/ GRENSEN (Nettavisen): Mandag formiddag presenterte Vålerenga det nye navnet på klubbens nye stadionanlegg. Teknologiselskapet Intility har inngått en sponsoravtale med Vålerenga som strekker seg over ti år, og navnet på arenaen blir dermed Intility Arena.

Daglig leder i Vålerenga Fotball, Erik Espeseth, sier til Nettavisen at han føler seg trygg på at det nye stadionnavnet kommer til å bli godt tatt imot av fansen.

- Jeg er veldig trygg på at fansen synes det er en rolig, ryddig og fin logo. Det er ingen feil farger i logoen, heller. Den er på en måte hvit, ryddig og ordentlig. Det er et spennende navn, som kommer til å få en fin plass på stadion. Vi har også hatt samtaler med supporterne i forkant av dette og jeg tror det blir veldig godt tatt imot, sier Espeseth til Nettavisen.

Han er også klar på at det har ligget i kortene at stadionnavnet ville bli solgt som en del av en sponsoravtale.

- Alle har nok skjønt og visst at det kommer en kommersiell aktør her etter hvert. Jeg er helt overbevist om at de synes dette her er så ryddig og fint, ikke noe utspjåket, eller noe, at jeg er veldig komfortabel med at det ikke blir noe voldsom kritikk av dette og at de ser at vi bygger klubben videre, og det er noe de ønsker, også, sier Vålerenga-sjefen.

NY AVTALE: Daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga fotball Elite (t.v) og daglig leder Andreas Hisdal i teknologiselskapet Intility presenterte det nye navnet på stadioen til fotballklubben. Det nye navnet blir Intility arena.

Dialog med Klanen

Siden Vålerenga-navnet er helt utelatt fra det nye navnet på arenaen, passet både klubben og selskapet Intility på å ta seg en prat med klubbens supportere.

- Vi har hatt dialog med Klanen i forkant av denne avtalen. Vi er veldig opptatt av å skape forankring med en veldig viktig del av Vålerenga, sier daglig leder i Intility, Andreas Hisdal, til Nettavisen.

- Selv om man kanskje skulle ønske at stadion skal hete Vålerenga Arena, så opplever vi i hvert fall at de ser veldig positivt på de økonomiske betingelsene dette kan ha for klubben. Vi har blitt tatt veldig godt imot, fortsetter han.

Talsperson for Klanen, Erling Rostvåg, bekrefter denne dialogen.

- De har henvendt seg til Klanen for å få tilbakemeldinger. Jeg er ganske fornøyd med at det virker som at det er en sponsor som bryr seg litt om hva folk tenker om navnet, sier Rostvåg til Nettavisen.

- Føler dere at dere ble lyttet til i denne dialogen?

- Ja, definitivt. Men det er jo ikke sånn at vi kan be et firma om å bytte navn. Men den skissen som foreligger for navneskiltet på utsiden av stadion, er på ingen måte skrikende, og de holder seg til farger som allerede finnes i Vålerenga-logoen. Det er bra, sier Rostvåg.

DIALOG: Vålerengas supportere har fått muligheten til å komme med tilbakemeldinger på det nye stadionnavnet.

Ga klar beskjed

I denne dialogen med supporterne, benyttet Klanen muligheten til å være krystallklare på hva som var greit, og hva som ikke var like greit.

Spesielt fargevalget av logo og designprofil har vært viktig for supporterne.

- De har fått ganske klar beskjed om hva de ikke skal gjøre når det gjelder fargevalg. Hva som henger på utsiden av arenaen er greit, så lenge det ikke er skrikende og stygt. Det viktigste er at Klanen får henge opp sine bannere på innsiden, sier Rostvåg.

I skissen som fulgte pressemeldingen er logoen hvit, og forespeilet en plass på en av stadionveggene.

Rostvåg er klar på at han selvfølgelig kunne tenkt seg «Vålerenga Stadion», men mener at det ikke er realistisk i dagens markedet.

- Det er jo sånn det er i verden i dag. Det var ikke noe alternativ å ikke selge navnet, sier han.

- Er det kødd?



Selv om klubbledelsen, Intility og til dels også Klanen virker å være fornøyd med det nye navnet, har Intility Arena fått en en blandet mottakelse på Twitter.

Noen betegner det nye navnet som puslete, mens andre synes det nye stadionnavnet er kjedelig.

Andre er også mer krasse i tilbakemeldingene.

- Er det kødd? skriver en Twitter-bruker, mens en annen tror at supporterne raskt vil venne seg til det nye navnet.

- Vi raser vel fra oss i noen dager og så er det over til viktigere ting.

Intility Arena! Noe mer puslete blir det vel faktisk ikke. Gratulerer! — Tommy Andersen (@TR_Andersen) 9. oktober 2017

Intility Arena. Kjedelig navn, men sikkert gode penger for klubben. Helt ok. — Jørgen Hernholm (@Hernholm) 9. oktober 2017

Helt uaktuelt at VÅLERENGA STADION skal kalles intility arena!! — Chris (@Christoffer2011) 9. oktober 2017

Aker Stadion høres bedre ut enn Intility Arena uansett. Men, vi raser vel fra oss i noen dager og så er det videre til viktigere ting. — Espen D.H. Olsen (@espendholsen) 9. oktober 2017

Intility Arena!? Er det faen meg kødd??? — Catrine (@catrineea) 9. oktober 2017

HVA FAEN I HELVETE?!?! Intility?!?! Arena?!?!? VÅLERENGA STADION!!!! https://t.co/8K45k1XPQf — Sjanten (@SjantenIkaros) 9. oktober 2017

Mest sett siste uken