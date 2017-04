ANNONSE

Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyangs målfeiring med en maske ute på banen, vil koste ham dyrt. Boten vil trolig ikke bli på under 465.000 kroner.

Det var i 1-1-kampen borte mot Schalke at han dro på seg en maske etter å ha laget mål.

Masken er den samme han benyttet i et PR-oppdrag for Nike. Dette gjør at klubben hans ser ekstra alvorlig på saken fordi konkurrent Puma er en stor aksjeeier i Borussia.

Aubameyang er oppe i 24 Bundesliga-mål denne sesongen.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!