Rafn forlenget med Lillestrøm

Er en del av klubbens langsiktige plan.

Simen Rafn har forlenget kontrakten med Lillestrøm.

Den nye avtalen gjør Rafn til LSK-spiller ut 2020, opplyser klubben i en pressemelding mandag ettermiddag.

Han ble hentet til LSK i januar i år fra svenske Gefle IF og hat tidligere spilt seks år i Fredrikstad, blant annet med Arne Erlandsen som trener.

Rafn har spilt 24 av året 25 seriekamper denne sesongen.

- Jeg er utrolig glad og takknemlig for den muligheten jeg har fått her i LSK. LSK er en veldig fin klubb med mye lidenskap, sier Rafn.

Sportssjef Simon Mesfin sier at Rafn er en del av klubbens langsiktige planer.

- Vi ønsker å bygge et lag for fremtiden, og Simen er en del av de planene. Simen er hel ved. Det var aldri noen tvil om at vi ønsket å forlenge med Simen, sier han.

Lillestrøm ligger som nummer elleve i Eliteserien etter 25 serierunder. Klubben har 31 poeng når fem runder gjenstår av sesongen.

LSK skal også spille cupfinale mot Sarpsborg i desember.

