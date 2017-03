Ramos-dobbel avgjorde kampen i Napoli

ANNONSE

NAPOLI - REAL MADRID 1-3 (2-6 SAMMENLAGT):

Napoli gikk rett i strupen på Real Madrid, og så lenge ut til å kunne virkelig true det spanske storlaget i Napoli. Dries Mertens sendte hjemmelaget i ledelsen da han avsluttet et praktangrep.

To hjørnespark som begge fant veien til Sergio Ramos' hode, satte dog en stopper for Napolis drøm om avansement i Champions League.

Mertens scoret



Napoli startet tirsdagens kamp med et intenst press mot Real Madrids spillere. Det aggressive spillet åpnet også for at Real Madrid kunne storme fremover med raskt kontringsspill.

Etter knappe 25 minutters spill, resulterte det offensive presset i en scoring for hjemmelaget.

Dries Mertens har vist seg som en av Europas ypperste angrepsspillere denne sesongen, og mot Real Madrid slo han til igjen.

Kalidou Koulibali førte ballen fremover på banen fra sin forsvarsposisjon, før han etter hvert slapp den videre til Lorenzo Insigne. Insigne sendte den videre til Marek Hamsik. Stjernen fra Slovakia hadde allerede rukket å se seg rundt, og brukte bare én berøring på å styre ballen videre til Dries Mertens. Belgieren var iskald i duell med Keylor Navas, og sendte hjemmelaget i ledelsen mot gjestene fra Madrid.

Mertens' scoring er hans femte mål for Napoli i Champions League, noe som betyr at han utlignet Edinson Cavanis klubbrekord.

Stolpetreff



Bare minutter etter at Napoli tok ledelsen, var det Real Madrids tur til å storme i angrep. Det hele endte med at Cristiano Ronaldo skjøt ballen i stolpen. Ballen spratt bort fra målet, og hjemmelagets forsvar fikk etter hvert kvittet seg med ballen.

Ti minutter før pause var det plutselig Napolis tur til å treffe stolpen. Mertens fikk ballen på noe heldigvis etter at en pasning fra Allan spratt via Toni Kroos og inn i Real Madrid sekstenmeter. Skuddet fra Mertens gikk forbi keeper Navas, men traff stolpen før ballen spratt bort fra målet.

LUFTENS BARON: Uttrykket er kanskje en klisjé, men lite beskriver Sergio Ramos bedre når spanjolen er involvert i offensive dødballer.

Ramos-dobbel



Omtrent fem minutter inn i den andre omgangen, var det Real Madrids tur til å juble for scoring.

Kroos' hjørnespark fant veien inn i sekstenmeteren foran Napolis mål.

Sergio Ramos har vist seg å bli en svært giftig mann på offensive dødballer. Også denne gangen dukket han opp foran målet, og fikk stanget inn utligningen for gjestene.

Ikke lenge etter at han hadde satt inn 1-1-målet, var den spanske midtstopper frempå nok en gang.

Nok en gang var det hjørnespark fra Toni Kroos, og nok en gang var det Sergio Ramos som stanget ballen i mål, og med det stanget han også ut Napolis siste glimt av håp om avansement i Champions League.

Ramos' to hodestøt så lenge ut til å bli kampens siste scoringer, men like før slutt sørget Alvaro Morata for nok en scoring for Real Madrid.

