Ranheim sikret kvalifiseringsplassen i høydramatisk straffebonanza

Ranheim kjempet seg til seier mot Fredrikstad, og sikret seg dermed en plass blant de seks beste lagene i Obosligaen. Dermed venter kvalifisering til Eliteserien for trønderne. For Fredrikstad venter det en nervepirrende sesongavslutning.

FREDRIKSTAD - RANHEIM 1-2:

I en lenge målløs kamp, var det meget uheldig keeperspill som skulle til for å sørge for nettsus på Fredrikstad stadion tirsdag kveld.

Det var tydeligvis katalysatoren, for etter at Mads Reginiussens skudd forsvant forbi Håvar Jenssen i FFK-målet etter 74 minutters spill, tok oppgjøret fyr. Ikke mange minuttene etter 0-1-målet, gikk hjemmelagets Sanel Kapidzic i bakken i Ranheims sekstenmeterfelt.

Dommer Torkjell Jonsson Trædal var ikke i tvil da han pekte på straffemerket. Tvil var det heller ikke hos nevnte Kapidzic, som selv satte inn utligningen.

Fredrikstad, som kjemper for å beholde plassen i Obosligaen, så dermed ut til å kunne kjempe seg tilbake til uavgjort og pong mot opprykksjagende Ranheim, men ti minutter før slutt, ble det på nytt dramatisk ute på kunstgresset.

Jakob Tromsdal ble felt av keeper Jenssen, og kampens andre straffespark var et faktum.

I en uke der både de norske fotballdamene, Odd og Lillestrøm har bommet fra straffemerket, var Aslak Fonn Witry iskald, og sendte trønderne tilbake i ledelsen.

Seieren sørget for at Ranham sikret seg en plass blant de seks beste lagene i Obosligaen, noe som betyr at de skal spille kvalifiseringsspill for en plass i Eliteserien. Fredrikstad ligger på sin side på kvalifiseringsplass i bunnen av Obosligaen, og er i reell fare for å rykke ned.

I neste runde skal Fredrikstad møte Tromsdalen, og Ranheim møter Jerv.

Mest sett siste uken