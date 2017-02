Rasende etter handicap-spøk: - Feigt og mangel på respekt

Det var under søndagens kamp mellom Diabys klubb Marseille og Nantes situasjonen oppsto.

Da TV-bildene viste en gutt i rullestol ute på gressmatta før kampstart, benyttet den franske komikeren Julien Cazarre anledningen.

Cazarre var gjest på programmet J+1, en fransk fotballsending på Canal + som pleier å ha et humoristisk blikk på Ligue 1.

- Se! Her er Diaby tilbake i Marseille-troppen! spøkte han.

Diaby er blitt kjent for sine mange skadeopphold, og ifølge Daily Mail pådro midtbanespilleren seg totalt 42 skader i løpet av årene som Arsenal-spiller.

Cazarres spøk falt uansett ikke i smak hos hovedpersonen selv.

På Twitter har Diaby gitt klar beskjed om at han synes spøken var usmakelig.

- Jeg svarer sjelden på slike angrep, men det er vanskelig å ikke kommentere Cazarres feige spøk fra i går. Han fornærmer meg ikke bare personlig, men jeg blir kvalm av hans mangel på respekt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Så feig, skriver Diaby på Twitter.

Programlederen Nicolas Tourriol skjønte raskt at Cazarres gikk for langt.

- Rødt kort på deg, sa han etter spøken.

Cazarres har foreløpig ikke kommentert kritikken fra Diaby.

Nantes vant for øvrig kampen mot Marseille 3-2.

French football comedian Julien Cazarre "joked" last night that this disabled person was Abou Diaby. (@Mordu2Foot) pic.twitter.com/x9VXBVoziM