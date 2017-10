Rasende fans til Pique: - Forlat landslaget

En rekke spanske supportere møtte opp på landslagstreningen for å dele sin misnøye med Gerard Piqué.

Barcelona-stopperen fortalte søndag at han er klar for å trekke seg fra det spanske fotballandslaget om hans støtte til katalansk uavhengighet er et problem for trener Julen Lopetegui.

Mandag fikk Piqué erfare at det er flere som mener at det er nettopp det han bør gjøre.

Ropte skjellsord



På Las Rosaz, treningsanlegget til det spanske landslaget like utenfor Madrid, ble Barcelona-spilleren møtt med pipekonsert og skjellsord fra en rekke fremmøtte supportere.

Det spanske landslaget møtte mandag til trening før fredagens kamp mot Albania, men den ble alt annet enn hyggelig for Piqué.

- Piqué din drittsekk. Spania er ditt hjemland. Piqué, dritsekk, forlat landslaget, sang flere av tilskuerne på treningen.

Politiet grep inn



I videoen under kan man se hvordan flere reagerer da Barcelona-spilleren entrer gressmatten på treningsanlegget.

“Piqué, cabrón, fuera de la selección” y gritos de “fuera, fuera” en la salida de Piqué al entrenamiento pic.twitter.com/cKUVmdpiUA — Roberto Morales (@robertomorales5) 2. oktober 2017

Ifølge spanske Marca måtte politiet gripe inn og fjerne enkelte plakater og bannere som var rettet mot Piqué.

