Raser etter avvist bud på Niklas Sandberg: - Billigere å hente fra Europa

Ønsker å sikre seg Ull/Kisas midtbanejuvel.

FK Haugesund har lagt inn flere bud på Ullensaker/Kisas Niklas Sandberg den seneste tiden, men har fått ethvert bud avvist. Til Nettavisen bekrefter daglig leder i FK Haugesund, Eirik Opedal, at de forsøker å sikre seg 22-åringen.

- Jeg kan bekrefte at han (Sandberg) er interessant for oss, og at vi har gitt bud. Prisnivået i OBOS-klubbene er så høyt at det faktisk er billigere å hente europeiske spillere fra bedre ligaer både på lån og direkte overgang, sier Opedal til Nettavisen.

Etter det Nettavisen kjenner til skal Ull/Kisa be om en overgangssum på et sted mellom én og halvannen million kroner for Sandberg. Haugesund skal allerede ha presentert flere bud de siste ukene, som alle har blitt avvist av Ull/Kisa.

- Det er ingen hemmelighet at vi har fått en forespørsel fra Haugesund på Sandberg. Da vi satte sammen laget for sesongen så var han en av de vi valgte å satse på, og han har kontrakt ut 2018-sesongen. Vi fikk et tilbud og valgte å si nei. Det er ikke noe dramatikk i dette, sier Cato Strømberg, daglig leder i Ull/Kisa, til Nettavisen.

For dyrt

Etter å ha fått budene avvist forteller Opedal at til tross for viktigheten ved lokal identitet, så må de snart vurdere å se til utlandet for løsninger.

- Vi ønsker først og fremst norske og lokale spillere krydret med gode utenlandske. At det er billigere å hente fra kvalitetsspillere fra eksempelvis polsk toppserie er noe vi må vurdere sterkt kontra å betale i dyre dommer for en OBOS-spiller, sier Opedal.

- I dette tilfellet er det en rogalending vi ønsker. Lokal identitet er viktig for oss, men vi kan ikke betale mer enn det vi mener det er verdt. Da tar vi heller en utlending.

VIL IKKE SELGE: Ull/Kisas daglig leder, Cato Strømberg, ønsker ikke å selge Niklas Sandberg.

Strømberg er uenig i at de priser spillerne sine ut av markedet, og at de lukker døra for en overgang for Sandberg.

- Vi gjør jo ikke det. Det er sånn at i forhold til tilbud og etterspørsel. Her er det jo bare én kjøper, men ingen selger. Om Haugesund mener at vi priser spillere for høyt, så får de mene det. Vi ønsker å være et aktuelt lag for opprykk innen en femårsperiode. Spillere som kommer til oss, og utvikler seg hos oss får alle sjanser til å bevege seg videre, sier Strømberg.

Han beskriver Haugesunds forespørsel på Sandberg som «veldig spesiell», og understreker at tilbudene ikke har vært tilfredstillende for klubben.

Ikke realistisk

Sandbergs agent, Imad El Hammichi, bekrefter forhandlingene mellom de to klubbene.

- Det stemmer at FKH har kommet med flere forsøk på spilleren, og ønsker ham sterkt. Ull/Kisa har satt en pris på ham som ikke stemmer overens med markedsverdien. Motkravene deres er ikke realistiske, og at de setter en så høy pris på en spiller de fikk gratis, og som de knapt har brukt penger på, er uforståelig, sier El Hammichi til Nettavisen.

REPRSENTANT: Niklas Sandberg representeres av agent Imad El Hammichi

El Hammichi, som også representerer Bruno Leite, forteller at mye av motivasjonen for hans klient er å forsøke seg på øverste nivå, og at en overgang til Haugesund er ønsket.

- Han ønsker å prøve seg på et høyere nivå, og da er det at naturlig at Haugesund er veldig interessante for ham, og hans spillestil. Samt ville han også ha vært nærmere både venner og familie, sier El Hammichi.

Skuffet og frustrert

Selv er Sandberg klar på at han ønsker å ta fatt på Eliteserien. Han har tidligere spilt på det øverste nivået i Norge med Sandnes Ulf, men bekrefter nå at han ønsker et nytt forsøk.

- Jeg synes det er gøy å bli lagt merke til, og at klubber er interesserte. Det er litt frustrerende at klubbene ikke har blitt enige, men samtidig har jeg en kontrakt med Ull/Kisa, og jeg må forholde meg til dem også, sier Sandberg til Nettavisen.

Han er likevel veldig klar på at han synes den pågående situasjonen er uheldig, fordi han skal ha blitt fortalt at klubben ikke vil stå i veien for en overgang oppover i divisjonssystemet.

- De har sagt det ikke skal stå i veien, og det gjør de jo nå. Det er, som sagt, frustrerende fordi jeg har fortalt dem at dette er noe jeg ønsker sterkt. Samtidig så prøver jo å ha fokus på det jeg kan gjøre noe med, i tilfelle det ikke blir en overgang, sier Sandberg.

- Men føler du at du har blitt løyet til om klubben har lovet å ikke stå i veien for deg?

- Det er litt vanskelig å si etter som jeg ser deres side av saken også. Kanskje jeg ikke føler meg løyet til, men jeg ser hva du mener. Jeg er mer skuffa og frustrert.

Strømberg forteller at han forstår det dersom Sandberg er skuffet over at klubbene ikke har kommet til enighet, men at han tror det vil komme flere muligheter.

- Dette har ikke noe å gjøre med at vi priser han ut, eller ikke gir han en sjanse. Om han fortsetter å prestere slik han har gjort den første halvdelen av året, blir han jo aktuell for flere klubber i Eliteserien. Da sliter jeg litt med å skjønne hvordan vi priser han unna eller lar han gå da vi ikke selger han til første klubb som melder seg, sier Strømberg.

Han forteller også at han tror at Ull/Kisas tilnærming i denne saken ikke ville vært stort forskjellig i andre OBOS-klubber.

- Vi leker ikke butikk her, vi spiller norsk toppfotball. Det jeg regner med at alle OBOS-ledere sier i denne sammenhengen er at vi ikke vil legge noen hindringer i veien for våre spillere for å gå videre hvis henvendelsen kommer på rett tidspunkt, og prisen er på rett nivå. Det er ikke mer å si om det.

Sandberg står med totalt seks mål og seks målgivende for Ull/Kisa denne sesongen. Søndag møter han gamle kjente da Ull/Kisa tar i mot Sandnes Ulf.