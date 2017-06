ANNONSE

Italia og Tyskland er videre til semifinale i U21-EM etter at italienerne slo Stefan Kuntz' menn 1-0 i siste gruppespillskamp lørdag.

Da begge lagene gikk videre med nettopp dette resultatet, ble det ikke gjort noen forsøk på å angripe i sluttminuttene. Ballen ble rullet i backlinja, uten at noen gikk i press.

Scoring hvilken som helst vei hadde sendt Slovakia til semifinale, og nå raser slovakene mot det som utspilte seg i sluttminuttene.

Trener Pavel Hapal mener begge lag bør skamme seg på grunn av det som skjedde mot slutten av kampen.

- Jeg er utrolig skuffet. Det italienerne og tyskerne leverte var en skam. Det er ikke fair play å spille på et 1-0-resultat. Det hører ikke hjemme i fotballen, sier Hapal ifølge Kicker.

Tyskland-trener Stefan Kuntz forsvarer imidlertid det lite angrepsvillige sluttminuttene.

- Under de siste tre minuttene av kampen fikk vi beskjed om at resultatet holdt for begge lag. Da er det menneskelig å spille ballen tilbake.

Italia møter Spania i semifinalen, mens Tyskland møter England. Begge kampene spilles tirsdag.