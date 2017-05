Rashford sikret Manchester United-seier borte mot Celta Vigo

ANNONSE

CELTA VIGO - MANCHESTER UNITED 0-1:

Manchester United skapte flest og de største sjansene mot Celta Vigo, men det måtte et dødballtrekk til for å overliste hjemmelagets keeper, Sergio Alvarez.

Alvarez stod en god kamp for Celta Vigo, men klarte ikke å hindre Marcus Rashford fra å sende de rødkledde gjestene fra Manchester i ledelsen.

Rashfords mål ble kampens eneste, og dermed har Manchester United et solid overtak før returkampen i Manchester om en uke.

Fornøyd, men misfornøyd

Etter torsdagens seier satt José Mourinho igjen med blandede følelser.

- Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, men ikke med resultatet. Vi skulle ledet med tre, eller i alle fall to mål til pause. Nå er det åpen, sier Mourinho ifølge BBC.

- Vi spilte bra nok til å ha avgjort semifinalen. Vi får håpe Old Trafford ønsker at vi skal vinne, for når Old Trafford ønsker det, så vinner vi, fortsetter Manchester United-manageren.

Mourinho lot seg imponere av Rashford og var full av lovord om unggutten.

- Han er en 19-årig gutt som elsker fotball. Han jobber hardt, han er moden, og det viktige er ikke alderen hans, men kvaliteten, sa José Mourinho om matchvinneren.

Rashford ble byttet ut da drøye ti minutter gjenstod av kampen.

- Han startet kampen, men hadde et lite problem, og med all løpingen så begynte han å følge på det, sier Mourinho.

SEIER: José Mourinho og hans menn vant borte mot Celta Vigo.

Målløs førsteomgang

Manchester United tok et tidlig grep rundt kampen, men slet med å skape de virkelig store målsjansene i starten av omgangen. I stedet var det Celta Vigos Daniel Wass som fikk en stor målsjanse, men dansken stanget ballen utenfor gjestenes mål.

Etter 20 minutters spill kom også Manchester United seg til en stor sjanse, men skuddet fra Marcus Rashford ble stoppet av keeper Sergio Alvarez.

Celta Vigo-keeperen måtte på nytt varte opp med redninger da Henrikh Mkhitaryan sendte ivei et skudd ti minutter før pause, og da Jesse Lingard førsøkte seg knappe fem minutter senere.

Rashford-frispark

Den andre omgangen startet relativt rolig, med et par små sjanser for hjemmelaget.

Etter 68 minutters spill satte Marcus Rashford fart, og ble lagt i bakken av Hugo Mallo. Daley Blind og Rashford stod begge klare for å ta frisparket, men først nevnte valgte å hoppe over ballen, og fintet med det ut keeper Alvarez som tok et steg til siden for å være klar for et skudd fra Blind.

I stedet var det altså Rashford som stod for skuddet, og sendte ballen i fin bue over hjemmelagets forsvarsmur. Siden Alvarez hadde tatt et steg til siden, var han dårligere plassert, og nådde derfor ikke bort for å stoppe Rashfords skudd fra å gå i mål.

FRISPARK-TREKK: Manchester Uniteds frisparktrekk forvirret Celta Vigo-keeper Sergio Alvarez nok til at Marcus Rashfords frispark gikk i mål.

- Det er bare å bøye seg I støvet for det frisparket der. Keeperen blir selvfølgelig lurt og tror det er Daley blind som skal skyte, og går et lite sted til feil side. Så kommer Rashford med et kanonfrispark som lurer keeperen, kommenterte ekspertkommentator Kjetil Rekdal da han fikk se Rashfords mål.

Få minutter senere var det Celta Vigos tur til å gå i angrpe, men Iago Aspas fikk ikke styrt ballen mot Manchester Uniteds mål.

Rashfords frisparkmål ble kampens eneste scoring, og dermed sikret José Mourinhos menn seg et overtak over sine spanske motstandere før returkampen i Manchester om en uke.

Returkamp

Returkampen mellom de to lagene spilles i Manchester på torsdag om en uke. Der kommer den endelige avgjørelsen om hvilket lag som sikrer seg en plass i Europa League-finalen.

I den andre semifinalen møttes Ajax og Lyon onsdag kveld. Der vant Ajax 4-1, og er dermed godt på vei mot en finaleplass.