Rashford sikret United-seier etter keepertabbe

Manchester United gjorde jobben borte mot Benfica.

BENFICA - MANCHESTER UNITED 0-1:

Manchester United tok onsdag et langt skritt på veien mot avansement i Champions League. José Mourinhos menn sikret tre poeng mot Benfica.

Marcus Rashford ble den store helten for gjestene fra England, da han satte ballen i mål etter 65 minutters spill. Scoringen kom etter at den unge Benfica-keeperen Mile Svilar sto litt for langt ute på et frispark og en våken Rashford tok burvokteren på senga med et lurt skudd.



Den 18 år gamle keeperen spilte sin første kamp i Champions League, men fikk nok ingen god opplevelse etter den avgjørende tabben.



Etter kampen var Svilar våt i øynene der han sto ute på gressmatta, men fikk noen trøstende ord da landsmann Romelu Lukaku kom bort.



- En strategi



United-manager José Mourinho kunne avsløre etter kampen at gjestene hadde et klar strategi der de skulle gjøre den unge debutanten usikker.



- Jeg vet hvor god han er og fortalte til spillerne at han er god, men vi hadde en strategi på dødballer der vi skulle gjøre ham ukomfortabel. På cornerne pakket vi mange spillere rundt ham, for å ødelegge selvtilliten hans, så han ikke skulle komme ut, sier han i et Viasport-sendt intervju.

- Vi visste også at han tar stor risiko ved frispark, men alle toppkeepere gjør det. Vi var litt heldige i den situasjonen og keeperen var litt uheldig.

Også midtbanespiller Nemnaja Matic kan bekrefte at United hadde en klar plan rundt hvordan de skulle vippe keeperen av pinnen.

ROTET DET TIL: 18 år gamle Mile Svilar kommer nok ikke til å glemme Champions League-debuten med det første.

- Manageren sa til oss at vi skulle skyte og slå mange innlegg mot keeperen, som spilte sin første kamp. Slik er fotballen, men han er en fantastisk keeper og jeg ønsker ham lykke til i framtiden, sier Matic til BT Sport.

Resultatet betyr at United nå står med full pott, ni poeng, etter tre spilte kamper i gruppe A, og ligger med det på topp i gruppen. Benfica er på sin side på god vei ut av Champions League og står med null poeng.



Sjansefattig



Den første omgangen i Portugal ble en ganske sjansefattig affære, selv om begge de to lagene kom til farligheter, uten å finne nettmaskene.

Benfica var friskest innledningsvis og kom også til kampens første sjanse. Alex Grimaldo dro seg imponerende forbi tre mann da han stormet nedover venstresiden, før han la flatt inn foran mål. Der kom Salvio på ballen, men avslutningen var upresis og gikk til side for målet.

United måtte vente 32 minutter på sin første store mulighet. Daley Blind slo et innlegg mot Marcus Rashford, og unggutten vant duellen med Ruben Dias, men headet ballen i en bue over målet til Mile Svilar.

Den unge belgieren i Benficas mål ble for øvrig tidenes yngste keeper i Champions League onsdag, i en alder av 18 år, én måned og 22 dager.

Etter 36 minutter viste den unge burvokteren hva han er god for. Nemanja Matic dro seg fint igjennom og klinket til fra litt spiss vinkel. Svilar var med på notene og vartet opp med en svært god redning.

Etter 45 minutters spill, der United etter hvert fikk mer og mer grep om kampen, sto det likevel målløst 0-0 mellom de to lagene.

Svilar-tabbe



United fortsatte å jakte en scoring etter pausen og rett etter sidebytte ble Ander Herrera satt opp av Henrikh Mkhitaryan og spanjolen fyrte til på direkten, men fikk ingen god treff og ballen gikk utenfor.

MATCHVINNER: Marcus Rashford jubler etter scoringen.

Etter 51 minutter kom Rashford til en brukbar mulighet da han fikk ballen etter et innkast. Avslutningen gikk imidlertid rett på keeper.

Også etter 65 minutter avsluttet Rashford rett i klypene på unge Svilar, men denne gangen kunne United likevel juble. Keeperen sto langt ute da United-spissen slo et frispark rett på mål og selv om han fikk fatt i ballen, klarte han ikke å holde den ute. Etter litt diskusjoner dømte dommeren mål og TV-reprisen viste at det var en korrekt avgjørelse.

Ti minutter før slutt kunne Anthony Martial ha økt ledelsen da han dro seg ned til dølinjen og avsluttet frekt fra spiss vinkel, men denne gangen var unge Svilar patent og reddet skuddet fra franskmannen.

Helt på tampen ble Benficas Luisao sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort, og like etter blåset dommeren av for full tid.

Mest sett siste uken