RB Leipzig med Keita-beskjed til Liverpool

Liverpool skal igjen ha møtt veggen i jakten på Leipzigs Naby Keita.

Velinformerte Chris Bascombe i The Telegraph skriver at RB Leipzig tok kontakt med Liverpool for å fortelle at Keita ikke er til salgs, uansett pris. Dette til tross for at Klopp var forberedt på å knuse Liverpools overgangsrekord for å sikre seg 22-åringen.

Bascombe skriver at den eneste måten en overgang kan skje på er hvis Keita ber om det, men 22-åringen har tidligere indikert at han ikke er villig til å gjøre det. Torsdag skal han imidlertid tilbake på treningsfeltet med den tyske klubben.

Mye vil nå avhenge av hvor ivrig Keita er på å spille for Liverpool denne sesongen, og om han leverer inn en såkalt overgangsforespørsel.

- Har ikke alternativer



Journalisten skriver at Klopp ikke har noen alternativer i bakhånd, en såkalt plan B, fordi han mener at Liverpool kun skal kjøpe om det er spillere som forsterker laget. Den karismatiske treneren vil ikke gjøre de samme feilene som tidligere i Liverpool, hvor de satte opp en liste og gjorde kompromisser fordi de var desperate etter nye signeringer.

Dette er en situasjon som ligner sommeren 2014, hvor Liverpool var interesserte i Alexis Sanchez, og tok kontakt med flere andre angripere, før de endte opp med Mario Balotelli. Keita har vært klubbens store overgangsmål hele sommeren.

Paul Joyce i The Times skriver det samme torsdag formiddag.

- Overganger tar tid



Etter onsdagens 4-0 seier over Tranmere Rovers sa Klopp at det ikke var grunn til bekymring over manglende overgangsaktivitet så langt.

Liverpool har til nå signert Mohammed Salah fra Roma og Dominic Solanke fra Chelsea.

- Vi kan ikke kjøpe spillere fordi andre lag kjøper spillere, sa Klopp etter kampen.

- Vi har til 31. august, vi har tid og noen ganger tar overganger tid. Vi vil gjøre overganger fordi vi vil gjøre dem, ikke fordi andre vil gjøre dem, så vi må vente litt, svarer Klopp på spørsmål om fansen har grunn til bekymring over manglende overgangsaktivitet.

Liverpool sesongåpner borte mot Watford 12. august.

