RBK-Bjørdal kan forsvinne

Rosenborg-stopper Johan Lædre Bjørdal står snart uten kontrakt, men har fortsatt ikke hørt noe fra trønderne.

Bjørdal ble hentet til RBK fra danske AGF i 2015. Den tidligere Viking- og Bodø/Glimt-spilleren har startet fem av de seks siste seriekampene for trønderne. Han spilte også begge kampene da Rosenborg slo ut Ajax i europaligakvalifiseringen. Nå går kontrakten hans snart ut.

- Jeg har ikke hørt noe fra Rosenborg. Jeg er fullstendig klar over at jeg er Bosman-spiller, men jeg konsentrerer meg om å prestere ute på banen. Jeg synes selv at jeg har gjort det bra og mener i tillegg at fokuset er der det skal være, sier 31-åringen til NTB.

- Agenten må jobbe

- Ønsker du å bli i Rosenborg?

- Vanskelig å svare på. Jeg kan ikke ta stilling til det spørsmålet så lenge jeg ikke har hørt noe fra klubben. Rosenborg tenker på seg selv, noe jeg også må gjøre. Situasjonen er som den er, svarer han.

- Status nå er at jeg ikke har kontrakt i januar, men jeg har en agent (Tore Pedersen), og han må selvfølgelig jobbe for meg framover. Han får svare på spørsmål rundt eventuell interesse fra andre klubber, legger egersunderen til.

Han er klar på at han ikke går og venter på at serielederen skal ta kontakt.

- Jeg går ikke og venter på et tilbud, nei. Jeg snakker med klubben, men det har ikke vært samtaler med tanke på ny kontrakt, sier Bjørdal, som ble koblet til Vålerenga i vår.

Tillit

- Et klubbskifte var ganske «close» før sesongstart. Situasjonen var litt mer prekær da, sier han, men uten å ville røpe hvilken klubb det dreide seg om.

31-åringen, som har tre A-landskamper på CV-en, konsentrerer seg nå om å prestere for RBK. Han har fortsatt store ambisjoner som fotballspiller.

- Jeg føler selv at jeg presterer på et høyt nivå, noe jeg mener kampene mot Ajax og Celtic var et bevis på. Det kjennes godt å levere i slike oppgjør. Jeg er glad for tilliten jeg har fått, og jeg mener jeg har tatt vare på den. Som konkurransemenneske ønsker jeg å spille alle kampene, og tilbakemeldingene fra Kåre (Ingebrigtsen, trener) har vært gode, sier midtstopperen.

- Samtidig vil jeg understreke at alle har levert bra. Prestasjonene har vært på et høyt nivå, men vi har enda mer å gå på, tilføyer han.

Bjørnebye-ros

Bjørdal-agent Tore Pedersen ønsker ikke å røpe noe rundt spillerens framtid, verken om det er interesse fra andre klubber eller dialog med Rosenborg.

- Bjørdal har fått mye førstelagsfotball i det siste, også i Europa. Hvor gunstig er det med tanke på et eventuelt klubbskifte?

- Jeg tror ikke han blir arbeidsløs, sier Pedersen til NTB.

Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i Rosenborg, vil heller ikke si noe rundt 31-åringens eventuelle RBK-framtid.

- Vi fører ikke den dialogen i mediene, sier Bjørnebye til NTB.

- Hvordan føler du Bjørdal har prestert i høst?

- Han har vært god. Johan er en spiller med proffe holdninger. Vi er veldig fornøyd med ham, svarer Bjørnebye.

