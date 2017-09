RBK-keeperen om benketilværelsen på landslaget: - Har vært tungt

André Hansen storspiller for Rosenborg, men har nesten ikke fått sjansen for Norge. Han innrømmer at det til tider har gått ut over motivasjonen.

STUTTGART (Nettavisen): I 0-6-tapet mot Tyskland mandag kveld satt 27-åringen igjen på benken for Norge.

Siden debuten i 2013 har den storvokste burvokteren faktisk kun fått tre landskamper, og den siste kom i treningskampen mot Finland i mars 2016. Da ble han byttet inn etter pause og holdt nullen i Norges 2-0-seier.

Når Nettavisen spør om det gjør noe med motivasjonen hans å stadig reise på samling og vite at han nesten sikkert ikke får spilletid, svarer Hansen slik:

- Det går opp og ned, jeg må være ærlig på det. I hvert fall når det blir som i 2015, da reiste vi hver fjerde dag med Rosenborg på høsten (gruppespill i Europa League), nå blir det igjen mye reising i høst med et nytt gruppespill. Jeg har samboer hjemme og skal prøve å balansere det her, og innimellom har det vært tungt, innrømmer Hansen overfor Nettavisen.

- Så tungt at du har vurdert å takke nei til landslaget?

- Nei, jeg har ikke nådd dit foreløpig, jeg synes det er morsomt å være med her, og så lenge Lars vil ha meg med setter jeg stor pris på det. Jeg tar også med meg det positive, nå er det mange av gutta som spiller i bra ligaer, og jeg får se hvordan nivået er på trening. Vi har også avslutningstreninger der jeg får brynt meg på gode avsluttere. Jeg må prøve å trekke ut de små tingene som er bra, og det er fint med et avbrekk fra hverdagen hjemme, jeg går jo og tråkker på Lerkendal i 250 dager i året. Men akkurat reisebelastningen kan gå utover motivasjonen i perioder, det skal jeg ikke legge skjul på, gjentar han.

- Må være mulig å få en sjanse

Etter Belgia-kampen i fjor gikk Hansen ut i VG og klaget på det han opplevde som manglende mulighet til å konkurrere. Da hadde han blitt avspist med én omgang på fem treningskamper og kalte det hele for «surt».

- Nå er det kvalikkamper, Rune er førstekeeper og gjør det bra i Berlin. Det der har jeg ikke så mye fokus på nå. I kvalikkamper må man stille med det laget treneren mener er best, men i treningskamper må det være mulig å få en sjanse. Det var det utbruddet handlet om, nå har jeg fartet rundt siden 2012, og jeg må selvfølgelig fortjene det om jeg skal få spille landskamper. Men man må mulighet til å vise seg frem også, og det har ikke blitt for mange av dem, sier han.

- Har du pratet med Lars Lagerbäck om frustrasjonen din?

- Nei, det har jeg ikke gjort. Han har nettopp kommet inn, og i sommer måtte jeg melde forfall, og da var det typisk nok en treningskamp. Forhåpentligvis får vi en treningskamp i november, så da får vi se, sier Hansen.

- Anser du keeperkampen som helt låst?

- Det blir som i klubblag, man har en førstekeeper, og han spiller hvis han ikke er skadet eller har drevet med hasardiøst keeperspill over ti kamper. Vi keepere er mennesker vi også, og gjør feil innimellom, og det kan ikke være sånn at man skal bytte keeper så fort noen gjør en feil. Sånn vil ikke jeg ha det heller. Jeg så et intervju med Fabien Barthez (tidligere United-keeper), og han sa at keeperspill handler om det mentale. Du kan ikke ha en keeper som spiller annenhver uke, det har noe med trygghet og rutine å gjøre, sier han.

FÅTT PRØVE SEG: André Hansen har storspilt for RBK i Europa.

- Vil teste hvor langt jeg kan nå

27-åringen har lenge vært strålende for Rosenborg, og virker å ha tatt nye steg denne sesongen. I begge bortekampene mot både Ajax og Celtic var keeperen blant RBKs beste spillere og imponerte stort.

Det ble spekulert i at Hansen ville bli solgt allerede i sommer, men det var lite som skjedde, skal vi tro den tidligere Odd-, LSK- og Skeid-keeperen.

- Ikke som jeg vet om, i hvert fall. Nå er det ikke sånn at jeg ringer mine representanter daglig heller, jeg har ikke interesse av det, vi tar det når det er noe konkret på bordet. Det var vel Brighton som skulle følge med i vår, og det er egentlig det jeg har visst om, sier han.

- Regner du med at dette er din siste sesong som RBK-spiller?

- Det er vanskelig å si, det vinduet i januar er kanskje et enda verre vindu å få til noe. Da er de andre ligaene midt i sesongen, og det er sjelden det blir mye «action» da. Da må det enten komme skader eller at man blir hentet for å spille fast fra sommeren av, for eksempel. Men jeg må prestere daglig, og ikke minst i helgene, om det skal skje noe. Det som var godt nok i dag er sjelden godt nok neste helg hvis jeg står og rører bak der, innser han.

- Hva vil du selv?

- Det er ikke noe absolutt brennende ønske om å dra ut, men jeg jobber daglig for å bli bedre, og jeg har lyst til å teste hvor langt jeg kan nå. Nå har jeg spilt i Norge i snart i syv år som førstekeeper, og jeg vet hva jeg møter når jeg reiser rundt i landet. For all del, det har vært en kjempeerfaring, men det er noe eget med europeiske kamper og møte den type motstand. I hvert fall når man over tid ser at man klarer å håndtere det nivået.

Hansen er nemlig trygg på at han er god nok for større oppgaver enn norsk eliteserie.

- Jeg må si meg fornøyd med det jeg gjorde i kvaliken nå, det er ikke vits å juge. Det er noe med å levere noe hver helg, og skulle man komme ut og plutselig spille 40-50 kamper i året med stort press blir det en ny hverdag igjen. Men nå spilte vi seks europacupkamper over åtte uker, og jeg klarte å holde stimen gjennom de kampene, så jeg er ikke redd for å ikke klare det, sier han avslutningsvis.

