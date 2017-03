ANNONSE

Sportsdirektør i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, forteller om en tre uker lang kamp for å sikre seg det som nå har blitt Eliteseriens desidert største profil.

– Det har vært en helt utrolig reise med nye erfaringer for oss alle. Mange har stått på med dette. Vi har hatt noen oppturer og nedturer de siste ukene, men til slutt begynte vi å se konturene av en bra løsning, sier Bjørnebye til Adresseavisen.

Forhandlinger i København

Sluttforhandlingene skjedde i København samtidig som Rosenborg spilte treningskamp mot Malmö (1-1).

Bjørnebye forteller at han ringte trener Kåre Ingebrigtsen en uke før overgangen ble klar:

– Da sa jeg at "nå tror jeg ikke vi får det til", og så var vi litt skuffet begge to.

– Da jeg sto opp dagen etter, tenkte jeg derimot at vi ikke kunne gi oss. Og så ringte jeg Kåre, og det første han sa var også: "Nei, vi kan jo ikke gi oss!", sier Bjørnebye.

Debut

Oppmerksomheten har vært massiv etter at den danske superstjernen ble klar. De norske seriemesterne har for eksempel laget en sak på sin egne hjemmesider om at Bendtner har gjennomført sin første skuddtrening med klubben.

– Han har noen skudd jeg ikke har sett maken til, sier juniorkeeper Julian Faye Lund (17) til RBKs hjemmesider.

Søndag får trolig Bendtner siden debut i Rosenborg-drakten på søndag. Da spiller Rosenborg mot islandske Hafnarfjordur på Marbella i Spania.

