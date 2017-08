RBK og Adegbenro hylles etter bragden: - Enorm prestasjon

Trønderne er klare for gruppespill i Europa League etter en fantastisk bragd mot storlaget Ajax. Her er reaksjonene fra Fotball-Norge.

ROSENBORG - AJAX 3-2 (Sammenlagt 4-2)

LERKENDAL (Nettavisen):

Rosenborg vant 3-2 mot Ajax i en høydramatisk affære på Lerkendal torsdag kveld.

Endelig fikk norsk fotball en etterlengtet opptur.

Og det har ikke manglet på reaksjoner etter RBK-bragden som gjør at Norges beste fotballag er i potten når UEFA trekker gruppene til Europa League fredag klokken 13.

Her er et knippe av de reaksjonene som har kommet etter RBK-seieren:

Samuel is a freaking machine!!! Wow!! For en spiller!!! — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) August 24, 2017

Of course he did......... — Ian Burchnall (@ianburchnall) August 24, 2017

Samuel klarer seg OK på dette nivået! — Brede Hangeland (@HangelandTV2) August 24, 2017

Fantastisk sterkt, @RBKfotball . Moral, klokskap og klasse. Bare å gratulere. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) August 24, 2017

I dag er vi alle @RBKfotball fans!! Norsk fotball er i Europa igjen 👏🏻 Dette blir moro ⚽️For en underholdning 🔝 — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) August 24, 2017

Bendtner= World Class — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) August 24, 2017

Gratulerer så mye til @RBKfotball og norsk fotball. For en vanvittig spenning. Vi bøyer oss i støvet! pic.twitter.com/H2dlTt7qzn — Sarpsborg 08 (@Sarpsborg08) August 24, 2017

For en enorm prestasjon! Hansen er verdensklasse i begge kampene, Bendtner er konge, Kåre er smart og Samuel er et eventyr! Gratulerer! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 24, 2017

De aller beste levere best mot de beste. Andre Hansen, Bendter og Adegbenro strålende. Mike Jensen viktig. — roger risholt (@rogerrisholt) August 24, 2017

Utrolig digg at vi har et lag i gruppespill i Europa. Bare for oss andre å komme opp i ringa, dette er KUN positivt i det store bildet. — thomas berntsen (@berntsen11) August 24, 2017

Gratulerer @RBKfotball med en magisk fotballkveld! Dette var klasse👏 — Jan-Henrik Børslid (@TV2JHBorslid) August 24, 2017

Dette elsker Kåre. Kan peke nese til kritikerne som skulle ha ut Bendtner. Bra matchet, betalt ikveld. Bendtner RBKs beste i Europa. #RBK — Joacim Jonsson (@Joacim_Jonsson) August 24, 2017

Bendtner meget god, men André Hansen har vært RBKs beste i Europa! Enorm! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 24, 2017

I kveld må jeg bare gratulere @RBKfotball ! Imponerende( og dere forstår at dette sitter langt inne for en bergenser) . — Erna Solberg (@erna_solberg) August 24, 2017

Seedingsgruppene for morgendagens trekning. Her er det stor forskjell på best og verst! Og med RBKs vanlige flaks...#ESNball pic.twitter.com/MXEpavvU86 — Jørn Sundby (@JornSundby) August 24, 2017

Kritikk mot Viking-ledelsen for salget av 100%Jesus, men verre for sportsdirektøren i Bursaspor som trolig er uten jobb i morgen ... — Øyvind Jacobsen (@OJacobsen) August 24, 2017

Håper RBK trekker Everton. Unner virkelig bergenserne å se dem på norsk jord. — Marius Sæther Flå (@mariusfla) August 24, 2017

Beste fotballkamp jeg har sett på norsk jord!

Gratulerer gutter (og Kåre og Erik)

Congratulations Ajax. — Mix Diskerud (@MixDiskerud) August 24, 2017