RBK-profiler stusser over datoen Mesterfinalen ble spilt

BERGEN (Nettavisen): - Jeg synes Mesterfinalen er en god ting. Det er fint å få en kamp som betyr litt mer enn en treningskamp, men vi kan alltids diskutere datoen, sier Mike Jensen til Nettavisen.

Onsdag kveld var det duket for Mesterfinalen på Brann Stadion mellom Brann og Rosenborg. Mesterfinalen skulle egentlig blitt spilt mellom fjorårets seriemester og fjorårets cupmester, men siden RBK vant begge deler var det Brann, som endte på 2.plass i serien, som fikk være med på dette «nye» konseptet.

Kampen endte med en komfortabel 0-2-seier til Rosenborg.

Det er ikke første gang konseptet har blitt avviklet, men det har tidligere gått under et annet navn, «Superfinalen». Superfinalen ble avviklet i 2009 og 2010. I 2009 vant Stabæk 3-1 over Vålerenga i den første offisielle kampen på Telenor Arena, mens i 2010 var det Rosenborg som gikk seirende ut av duellen mot Aalesund, også den gang med sifrene 3-1.

Alt i 2011 var det kroken på døren for Superfinalen. Årsaken var, ifølge Niels Røine, som på det tidspunktet var administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), at kampen ikke var sportslig og kommersielt interessant nok. Seks år senere er konseptet likevel tilbake i norsk fotball.

Tore Reginiussen, som la på til 2-0 på overtid etter en målgivende pasning fra Nicklas Bendtner, er enig med kaptein Jensen om at tidspunktet for kampen kanskje ikke var det aller beste, men forstår at det ikke har vært enkelt å plassere kampen i kalenderen.

I april og mai skal Brann og Rosenborg gjennom totalt 11 serierunder hver, før kampbelastningen er langt lettere i juni, juli og august.

Reginiussen ønsker ikke at Mesterfinalen blir spilt senere på året.

- Det er ikke optimalt at det kommer så tett innpå seriestarten, men det er klart at det var litt landskamper og de har sikkert prøvd å finne det best tidspunktet. For øvrig synes jeg det er OK og få gjort unna forrige sesong før man starter på ny, så jeg synes det er greit å få spilt den ferdig før Eliteserien sparkes i gang, men om man kunne funnet noe bedre tidspunkt? Ja, det tror jeg, forteller målscoreren i intervjusonen.

At de regjerende seriemesterne møter de regjerende cupmesterne til en finale, er et konsept man finner i mange store ligaer.

England, Italia, Tyskland og Spania er noen av nasjonene hvor det er et veletablert konsept. Selv om det ikke er veldig stor prestisje knyttet til oppgjørene, har finalene blitt tradisjon og en folkefest.

Det er målet også i Norge.

Selv om det bare var litt over halvfullt på Brann stadion tror Eurosports nye ekspertkommentator Kjetil Rekdal at Mesterfinalen på sikt kan bli en suksess.

- Jeg håper Mesterfinalen har kommet for å bli. Det var bra stemning her og gode baneforhold, og å få spille på gress så tidlig er bra, sier han til Nettavisen.

En mann som er godt kjent med konseptet som ble testet på Brann stadion er RBKs Nicklas Bendtner. Dansken har spilt i Community Shield i England, og den tyske supercupen.

Spissen, som er glad for å ha notert seg for sitt første målpoeng i norsk fotball etter å ha spilt en knapp halvtime mot Brann, synes det er bra at norsk fotball nå har fått en Mesterfinale.



- Det er jo selvfølgelig litt andre rammer enn hva jeg har vært borti før, men jeg synes fansen var fin i dag. De gjorde det de kunne, også var det godt å vinne kampen og gi Rosenborg-fansen som har reist fra Trondheim et trofé og en seier med hjem, forteller han til Nettavisen.

Det er kanskje ikke rart at Rosenborg tilsynelatende ikke la altfor mye i dette, med tanke på at seriegull og cupgull står høyere. Branns Sivert Heltne Nilsen var derimot glad for å få matching mot de beste i Norge.

– For min del så synes jeg Mesterfinalen er positiv. Vi får spille om et trofé, det kom bra med folk i dag og det var en fin ramme rundt kampen. På tross av det skulle vi ha vunnet i dag selvfølgelig, men vi håper på å være med i Mesterfinalen neste år også, sier han til Nettavisen.

