RBK rotet bort seieren på overtid: - Bittert!

Rosenborg måtte vinne mot Zenit for å beholde håpet om å gå videre i Europa League. Det så lenge lyst ut, men seks sekunder før tilleggstiden var over raknet alt.

ROSENBORG - ZENIT 1-1:

- Det er så bittert, oppsummerte MAX-kommentator Kenneth Fredheim da utligningen kom fra Aleksandr Kokorin rett før slutt.

Fra før hadde Nicklas Bendtner (29) sendt RBK opp i 1-0 ti minutter inn i andre omgang.

- På dette nivået i Europa blir man straffet hvis man ikke forsvarer seg 100 prosent. Vi burde vunnet 1-0, men må lære av dette, sier Bendtner til Eurosport etter kampen.

Dermed blir RBK stående på fire poeng, fem poeng bak andreplassen som gir avansement.

Rosenborg har igjen hjemmekamp mot Real Sociedad og bortekamp mot Vardar før gruppespillet avsluttes.

Med andre ord skal det svært mye til for at trønderne går videre. Rosenborg må vinne sine to siste og samtidig håpe Zenit slår Real Sociedad i siste kamp.

- Ufattelig surt

Trønderne får så hatten passer av Eurosport-ekspertene etter at seieren glapp på overtid. De er samstemte i at Rosenborg burde drept kampen med enkle grep når det gjensto under ett minutt.

KRITISK: Kjetil Rekdal.

- Mike Jensen hadde ballen her borte med 30 sekunder igjen. Hvis han skyter ballen ut til innkast eller hvorsomhelst inn på deres banehalvdel, er det over. Ufattelig surt for RBK, sier Kjetil Rekdal.

Han får støtte av ekspertkollega og tidligere landslagskeeper Thomas Myhre.

- Jeg mener det er en klar mangel på kynisme. Det er snakk om å den ballen bort, sier Myhre når reprisene fra utligningsmålet rullet over skjermen.

- Hvis de er litt mer kyniske, får de tre poeng. I stedet sitter de igjen med ett, sier Myhre.

Jørgen Skjelvik er såklart langt nede etter at en imponerende kamp ble ødelagt på overtid.

- Det er jævlig surt at vi ikke klarer å dra i land seieren, sier Jørgen Skjelvik til Eurosport.

- Hva kunne vært gjort annerledes på slutten der?



- Vanskelig å svare på. Vi blir slitne både i bein og hoder, og vi blir nok litt baktunge, sier Skjelvik.

RBK-sjef Kåre Ingebrigtsen var også svært deppet etter nedturen som kom etter 92 minutter og 55 sekunder.

- Det er ikke mulig å beskrive hvor bittert dette er. Jeg synes vi gjør en fantastisk match hele veien, men ble litt baktunge på slutten, sier RBK-treneren til Eurosport.

- Kunne du eller spillerne gjort noe annerledes?

- Sånn vil det alltid være, vi er nok folk inne i boksen, og klarer ikke ta ut han som scorer. Vi hadde også muligheten til å ha et lengre angrep før scoringen, sier Ingebrigtsen.

GOD STEMNING: Bengalske lys på tribunen under torsdagens kamp.

LES: Detaljert kampreferat

Rosenborg var lenge det førende laget i torsdagens kamp, men første omgang på Lerkendal var en sjansefattig affære.

Rett før pause fikk imidlertid Pål André Helland en gedigen mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen. RBK kontret etter et svakt Zenit-frispark og ballen endte til slutt hos en fremadstormende Helland. Vingen kom ganske alene med Zenit-keeper Andrey Lunyov, men valgte å spille ballen inn foran mål i stedet for å skyte. Det var et feilvalg, og dermed gikk lagene til pause på 0-0.

Syv minutter etter pause kom Rosenborg og Helland enda nærmere. Bendtner fikk avsluttet fra godt hold, og keeper måtte gi retur. Der dukket Helland opp, men også hans forsøk ble reddet.

- To enorme muligheter, beskrev MAX-kommentator Kenneth Fredheim.

Bendtner-scoring

Kort tid etterpå skulle det imidlertid løsne for hjemmelaget. Samuel Adegbenro ble revet ned i feltet, og Rosenborg fikk straffespark.

Fra ellevemeteren var Nicklas Bendtner bombesikker og sendte Rosenborg opp i 1-0 med et flott skudd i venstre hjørne.

- Perfekt straffespark, var dommen fra straffeekspert Kjetil Rekdal.

Faktisk var scoringen en tro kopi av Rekdals berømte straffe mot Brasil i 1998.

- Skal keeperen redde det der, må han stå i hjørnet. Det er så nært stolpen det er mulig å komme, roste Rekdal.

MÅL: Her finner Nicklas Bendtner nettmaskene mot Zenit med en vakker straffe.

Scoringen var Bendtners andre på de fire kampene i Europa League-gruppespillet så langt.

Zenit skapte lite på høstmatta på Lerkendal torsdag, men et kvarter før slutt kunne det gått galt for RBK. Jørgen Skjelvik feilberegnet en ball, og det førte til at Aleksandr Erokhin kunne avslutte fra fem meter. Heldigvis for RBK var André Hansen tidlig ute og avverget scoring med en fantastisk inngripen.

Ett minutt før slutt scoret Zenit ved Artyom Dzyuba, men målet ble annullert for offside.

Likevel fikk russerne utligningen sin da Kokorin satte inn 1-1 nesten tre minutter på overtid.

Rosenborgs neste kamp i Europa League spilles om tre uker. 23. november venter Real Sociedad til ny hjemmekamp på Lerkendal. Zenit møter Vardar samme dag.

P.S: På grunn av sykdom på Vegar Hedenstad måtte Kåre Ingebrigtsen starte med Morten Konradsen (21) på høyreback. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren klarte seg bra i sin Europa League-debut.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken