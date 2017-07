Celtic nekter å la onsdagens kamp mot Rosenborg i mesterligakvalifiseringen bli sendt på TV. RBK-trener Kåre Ingebrigtsen rister oppgitt på hodet.

Viasat prøvde i det lengste å sikre seg rettighetene til å sende kampen i Glasgow på norske TV-skjermer, men Celtic lot seg ikke rikke.

Den skotske storklubben vil ikke at oppgjøret skal gå på TV i det hele tatt. Heller ikke i Skottland. Celtic åpner kun for TV-bilder via sin egen betalingstjeneste på nett.

Ingebrigtsen ble spurt hva han tenkte om temaet under tirsdagens pressekonferanse. Han synes det er leit at RBK-fansen og fotballinteresserte nordmenn ikke får en enkel og gratis måte å følge kampen på.

- Det er trist, definitivt. Jeg vet ikke hvilke argumenter Celtic har. De hadde 58.000 tilskuere mot Linfield (i forrige kvalrunde), så da klarer de vel å fylle opp stadion selv om kampen hadde blitt vist i Norge?

Neste ukes returkamp på Lerkendal sendes på Viasat 4.

