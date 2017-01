RBK varsler satsing på 19-åring - Bjørnebye svarer kritikerne

ANNONSE

Danske Rasmussen ble nylig hentet til den regjerende seriemesteren fra tyske St. Pauli. Unggutten har også en fortid i Schalke 04 og OB i hjemlandet.

I Rosenborg er midtstopperen hentet inn for å bidra til å fylle tomrommet etter Hólmar Örn Eyjólfsson. Islendingen gikk nylig til israelske Maccabi Haifa.

I et intervju med danske Tipsbladet vil ikke sportsdirektør Bjørnebye høre noe snakk om at 19-åringen er for ung.

- Jacob er 19 år, og det er en fin alder. Jeg vet ikke om det er en skandinavisk ting å påstå at en spiller i den alderen kan være for ung, men det er noe bullshit. Jacob er ikke bare kjøpt inn for framtiden, men også til her og nå, sier han.

RBK-lederen har store forventninger til dansken.

- Jacob er en venstrebeint forsvarsspiller, og det er i seg selv en sjeldenhet. Han har utviklet seg fint, men har kanskje stoppet litt opp. Derfor håper vi å få ham i gang igjen ved å gi ham mer spilletid enn han fikk i St. Pauli, sier Bjørnebye.

Rasmussen har signert en kontrakt med RBK som strekker seg til 2020. På Lerkendal har han allerede overtatt draktnummeret til solgte Hólmar Örn Eyjólfsson.

