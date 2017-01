«Røde Xhaka» får kritikk etter rødt kort: - Tullete

ANNONSE

ARSENAL - BURNLEY 2-1:

Arsenal vant til slutt 2-1 etter en forrykende avslutning på søndagens kamp.

Først trodde hjemmelaget at de hadde rotet bort seieren da de ga bort et straffespark to minutter på overtid. Men seks minutter på overtid fikk Arsenal et straffespark selv, og da Alexis Sanchez tok en Panenka og økte til 2-1 var tre viktige poeng i boks.

Wenger: - Ber om unnskyldning

Det kokte fullstendig mot slutten. Da Arsenal-manager Arséne Wenger protesterte på seg rødt kort etter 1-1-scoringen på overtid, fanget TV-bildene opp at den ampre franskmannen dyttet til fjerdedommeren.

Wenger tar selvkritikk for situasjonen, og står nå i fare for å se et par kamper fra tribunen.

- Jeg angrer på alt. Jeg skulle ha holdt kjeft og dratt hjem. Jeg ber om unnskyldning, sier Wenger ifølge The Times etter kampen.

De tre poengene er enormt viktige for hjemmelaget. Nå setter de press på ligaleder Chelsea, som før blåtrøyenes kamp senere søndag ligger fem poeng foran på tabellen.

Hjemmelagets Granit Xhaka er nok ekstra lettet etter seieren.

Etter 65 minutter, på stillingen 1-0, ble han nemlig utvist av dommer Jonathan Moss for en knallhard takling på Steven Defour.

- Tullete

Sveitseren stupte inn i taklingen med to strake bein, men traff ikke Burnley-spilleren i stor grad. Likevel viste dommeren det røde kortet.

- Jeg skjønner hvorfor dommeren ga det røde, men er ikke sikker på om det er riktig. Det var ikke farlig spill, men han må lære seg å ikke kaste seg inn i taklinger, tvitret Gary Lineker etterpå.

Tidligere Arsenal-spiller John Hartson er uenig. Tankspissen som spilte for rødtrøyene fra 1995 til 1997 gir Xhaka det glatte lag etter taklingen.

- Det er en tullete og hensynsløs takling. Det var ingen grunn til å gjøre det heler. Nå må Arsenal justere, og har fått en større risiko for å slippe inn mål, uttalte Hartson til BBC i etterkant.

Det var for øvrig andre gang denne sesongen Moss gir Xhaka det røde kortet. Det betyr fire kampers karantene.

«Røde Xhaka»

Arsenal-spilleren er blitt kjent for mange røde kort etter hvert. Dette var hans tredje røde denne sesongen (inkludert landskamper), samme antall han fikk forrige sesong.

Shkodran Mustafi, som scoret Arsenals 1-0-mål, innrømmer at kampen ble tøffere av utvisningen.

- Vi spilte på deres banehalvdel mesteparten av kampen, men plutselig er man én mann mindre, og da ble det vanskelig. Men vi er alltid farlige, for vi slutter aldri å tro på oss selv, sier Mustafi etter kampen.

AVGJORDE: Alexis Sanchez scorer på en Panenka.

Første omgang var av den kjedelige sorten. Arsenal var nærmest, men det ble noen fattige tilløp til sjanser. Burnley forsvarte seg godt og slapp ikke vertene til de helt store sjansene.

- Jeg hadde forventet mer av Arsenal, var dommen fra Hartson til BBC.

Men i andre omgang skjerpet hjemmelaget seg, og etter drøye 13 minutter steg Mustafi til værs og headet inn ledermålet for Arsenal.

Det var tyskerens første scoring for Arsenal.

Så ble Xhaka utvist for vertene, og da fikk Burnley blod på tann. To minutter på overtid gikk Ashley Barnes i bakken etter en felling av Francis Coquelin, og fra ellevemeteren gjorde Andre Gray ingen feil.

Dermed sto det 1-1 på Emirates, men det var ikke ferdig. Arsenal vant til slutt 2-1 etter en sen straffescoring av Sanchez.

Wenger utvist

Ben Mee lagde nemlig straffespark seks minutter på overtid da han sendte knottene i ansiktet på Laurent Koscielny innenfor sekstenmeteren.

Og dermed ble det likevel grunn til å juble for seier for Arséne Wenger & co. Franskmannen ble for øvrig utvist selv etter protestene etter straffesparket som ga 1-1.

Arsenals neste kamp spilles lørdag om en uke, da venter Southampton på bortebane i FA-cupen. Burnley møter Bristol City i FA-cupen samme dag.

LES OGSÅ: