Reagerer på Klubbhuset-innslag: - Skammelig

ANNONSE

Mandag kveld hadde fotballprogrammet Klubbhuset premiere på MAX. Programmet skal gi seerne et skråblikk på runden i Eliteserien.

Et av innslagene i programmet har imidlertid vakt oppsikt.

Panelet, som bestod av ordstyrer Emil Gukild, Mjøndalen-spiller Christian Gauseth og tidligere Mjøndalen-spiller Michael Stilson, viste et klipp av en Tromsø-supporter som jublet underveis i møtet med Brann.

Supporteren jublet for Simen Wangbergs utligning rett før slutt.

Supporteren som ble trukket fram, og tøyset med, er en person med spesielle behov og har også tidligere blitt fleipet med på TV. I fjor ble han trukket fram av Freddy Dos Santos under en episode av Fotballkveld.

Det endte med at TV 2 måtte legge seg paddeflate og slette klippet fra alle sine plattformer.

Nå har altså Discovery omtalt den samme personen, noe som har skapt nye reaksjoner.

- Skammelig



Alf Edvard Masternes er leder i Tromsøs supporterklubb Isberget og han reagerer kraftig når han blir gjort kjent med innslaget i Klubbhuset.

- Det er bare tragisk og forteller meg at Klubbhuset er like lavmål av et program som det jeg så i reklamen. Vi i Isberget har tatt gutten inn i favnen og latt han få leve ut sin elsk til klubben. Han opplever at han er trygg i lag med oss i Isberget, sier supporterlederen til Nettavisen.

- Det er på grensen til trakassering. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Kritikkverdig, trakassering, eller mobbing. Det er skammelig. Men jeg vet at jeg ikke går glipp av noe ved å ikke se det TV-programmet. Er TV-underholdning blitt et sted for å henge ut de svake? spør han.

I etterkant av at innslaget ble vist, kom de tre i panelet med flere kommentarer om TIL-supporteren og disse ble etterfulgt av latter.

Familien reagerer



Supporterens mor hadde ikke sett innslaget da Nettavisen tok kontakt tirsdag, men reagerer negativt når hun hører hva som ble sagt i programmet.

- Det er som et slag i magen. De tar bare opp stafettpinnen fra TV 2 i fjor, sier moren til Nettavisen.

- Jeg finner det utrolig sårende at de skal latterliggjøre en allerede stigmatisert gruppe av befolkningen, forteller moren.

Hun håper at folk viser forståelse for at sønnen støtter Tromsø på sin måte.

- Han er så utrolig stolt av å få stå sammen med Isberget. De har virkelig slått ring rundt ham. Folk må forstå at han lever og ånder for TIL, og én av hans måter å støtte laget på er å ha på seg ansiktsmaling på hjemmekamper, sier moren.

Hun forteller at hun allerede har fått en beklagelse fra Discovery.

- Det er det minste man kunne forvente, sier hun.

Discovery, som eier kanalen MAX der Klubbhuset ble sendt mandag kveld, skal nå fjerne klippet.

- Vi har vært i kontakt med moren, hun hadde ikke sett videoen selv, men hadde fått saken beskrevet og var veldig lei seg. Vi har bedt om unnskyldning og kommer til å fjerne klippet, sier Espen Skoland, kommunikasjonssjef i Discovery til Nettavisen.

- Det var ikke vår intensjon å henge ut vedkommende. Vi var heller ikke klar over at vedkommende har vært i offentligheten tidligere i en vanskelig sak, og at det foreligger spesielle omstendigheter.

- Viktig påminnelse



- Hva var deres vurdering før dere sendte klippet?

- Vår vurdering bak klippet, var at dette var en karismatisk supporter som viste tydelig engasjement, sier Skoland.

- Var det nok? Tar dere selvkritikk?

- Når familien blir lei seg har vi åpenbart bommet, sier Skoland, og legger til:

- Vi skal være varsomme når personer trekkes fram i en humoristisk setting, men det er dessverre ikke mulig å komme i kontakt med hver eneste person på en fotballtribune. Vi gjør løpende vurderinger rundt dette, og har tidligere droppet andre klipp som involverer supportere.

Skoland sier redaksjonen tar denne saken til etterretning.

- Vi må være ekstra varsomme når vi trekker fram personer som befinner seg på en offentlig arena til en humoristisk ramme. Spesielt med tanke på omtale av de som blir trukket fram. Denne saken er en viktig påminnelse om det, sier kommunikasjonssjefen.

TV 2 fjernet klippet



Da TV 2 i mai i fjor gjorde samme tabbe, var tidligere Vålerenga-spiller Freddy Dos Santos raskt ute og beklaget det som hadde skjedd.

- Nå får jeg en vond smak i munnen. Det må jeg bare si. Det var ikke meningen å henge ut noen som helst, sa dos Santos til iTromsø da.

Klippet ble som nevnt raskt fjernet fra TV 2s plattformer.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!