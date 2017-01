Real Madrid har ikke nevnt Ødegaards lån med ett ord

ANNONSE

HEERENVEEN (Nettavisen): Det var stor ståhei da Martin Ødegaard ble presentert som Heerenveen-spiller på tirsdag. En nederlandsk journalist Nettavisen har snakket med mente det «var som om klubben skulle ha signert Cristiano Ronaldo».

Overgangen fikk massiv omtale i særlig Norge og Nederland, men også resten av Europa.

Men én ting manglet: Real Madrids egen omtale av Ødegaards klubbskifte.

Ikke ett sted har klubben presentert overgangen i egne kanaler. Ikke på hjemmesiden, ikke på sosiale medier, ikke i én artikkel eller pressemelding har den spanske storklubben fortalt sine tilhengere om Ødegaards nye klubb.

Får eksperten til å gruble



Det får La Liga-orakel Petter Veland til å stusse. Nordmannen, som trolig er i verdenstoppen når det gjelder kunnskap om spansk fotball, har ikke noen god forklaring.

- Jeg vet rett og slett ikke grunnen. De har heller ikke fortalt noe som helst om kontraktsforlengelsen han signerte i august, sier Veland til Nettavisen.

Da hevdet nemlig Viasat-eksperten at Ødegaard har skrevet en ny kontrakt med Real Madrid som strekker seg frem til sommeren 2021. Det er en opplysning som fortsatt ikke er bekreftet, og Ødegaard har på spørsmål fra Nettavisen ikke ønsket å kommentere det.

- Jeg hadde en teori om at de ville vente til begge saker var i boks og at de ville offentliggjøre lånet og forlengelsen i samme smekk, men det lar vente på seg, sier Veland, som nå er på ferie i varmere strøk.

Dette er grunnen



Magnus Kragtorp, president i den norske supporterklubben til Real Madrid, tror årsaken dreier seg om at Ødegaard fortsatt har status som Castilla-spiller.

- Det er ikke vanlig at Real Madrid melder om noe som omhandler spillere fra Castilla. Da kommer det sjelden ut på noen offentlige kanaler. Dette er en låneavtale som er større i Norge enn andre steder, og hadde han vært en A-lagsspiller hadde det stått overalt, sier Kragtorp til Nettavisen.

FÅR DEBUT LØRDAG? Martin Ødegaard kan få sin første kamp i den blåhvite drakta førstkommende lørdag mot Den Haag.

Uansett er overgangen i boks, og lørdag kan 18-åringen få sin debut i kampen mot Den Haag.

Mediefri

Heerenveen-trener Jurgen Streppel har røpet av Ødegaard kommer til å være i troppen, men trolig blir det benken fra start på den norske unggutten.

Fredag har laget siste trening før kamp, og da har Ødegaard fått mediefri. Det kan tyde på at klubben kommer til å involvere ham i lørdagens batalje i ligaen.

Petter Veland innrømmer at han ikke har sett mye av Heerenveen denne sesongen, men tror nordmannen gjør et godt klubbvalg.

- På generelt grunnlag er jo Æresdivisjonen generelt, og deriblant Heerenveen, kjent som et godt valg for å unge, lovende. Det viktigste er at han får spille jevnlig, at han gjør seg fortjent til det, at han får utvikle seg enda mer, og at han returnerer til Real Madrid med enda mer ballast som 18,5-19,5-åring. Han er i en fantastisk posisjon til å få en strålende fotballkarriere om han gjør jobben godt selv, og et utlån som 18-åring er 100 prosent etter planen, og i større og større grad normen for Real Madrid, sier Veland.

Også supportersjef Kragtorp er optimist når det gjelder Ødegaards valg av destinasjon. Han tror nordmannen kommer til å få mye spilletid i Heerenveen.

- Jeg er positiv og tror dette er bra for utviklingen hans. Heerenveen er kanskje ikke det mest spennende valget, men hvis han er lovet spilletid vil de fleste Real Madrid-supportere være positive til det, sier han.

Tror på suksess



Kragtorp mener Real Madrid følger en suksessoppskrift når de låner ut den norske 18-åringen. Han påpeker at klubben har hatt stort hell med dette de siste årene.

- Absolutt, se bare på dagens lag. Dani Carvajal er fast på laget nå, han ble solgt til Leverkusen med tilbakekjøpsklausul og hentet tilbake. Det samme gjelder Lucas Vázquez og Alvaro Morata, alle har gått den veien. De hadde ikke nivået inne, men fikk det etter å ha vært i en annen klubb i en periode, sier Kragtorp.

- Så dette lånet er ikke et tegn på at de begynner å miste troen på Ødegaard?

- Snarere tvert imot, sier han.

Han gleder seg til å følge Ødegaards utvikling i Nederland, og skal følge den mulige debuten på lørdag.

Viasat Sport viser kampen på TV i Norge. Kragtorp mener Ødegaard har gitt supporterklubben en enorm boost siden overgangen fra Strømsgodset i 2015.

- Enormt. Det tok ikke mange dager etter signeringen før medlemstallet vårt ble doblet. Vi gikk fra å være rundt 500 medlemmer til å bli over 2000 på få dager, sier han.

Nå er det Heerenveen som skal nyte godt av nordmannens publikumsappell.

Første mulighet til å spille kommer lørdag 18.30. Nettavisen er på plass i skøytebyen og rapporterer fra nordmannens mulige debut.