Real Madrid senket av overtidsmål

Det spanske storlaget gikk målløse av banen.

Real Madrid ønsket Cristiano Ronaldo velkommen tilbake i laget etter utestengelsen, men gikk målløs av banen for første gang på 74 kamper og tapte på overtid.

Dagen Real Madrid-tilhengerne har gledet seg til siden Ronaldo dyttet dommeren i den spanske supercupen mot Barcelona for over en måned siden, viste seg å utvikle seg til et mareritt.

Storklubben hadde tangert rekorden til brasilianske Santos, satt med Pelé på laget tidlig på 1960-tallet, ved å score i 73 kamper på rad i ulike turneringer. Med Ronaldo på banen i sin første hjemlige kamp for sesongen ble rekken brutt da Betis gjestet Santiago Bernabéu.

Ikke nok med det. På stillingen 0-0 tre minutter på overtid stupte Antonio Sanabria inn kampens eneste mål, og Betis tok med seg alle poengene hjem til Sevilla.

Real Madrid presset som ventet kraftig for scoring, men kom ikke nærmere enn Gareth Bales hælspark i stolpen i annen omgang.

Det var da laget kastet alle mann i angrep, i et siste forsøk på å holde liv i rekordrekken, at Betis avgjorde kampen.

Real Madrids tap betyr at Barcelona er hele sju poeng foran etter bare fem serierunder. Barcelona har vunnet alle sine kamper med sammenlagt 17-2, og Lionel Messi står med ni mål mot Ronaldos null. Messi scoret fire ganger bare i tirsdagens kamp.

Rivalene vant

Også Sevilla, Atlético Madrid, Valencia, Real Sociedad og Betis er foran Real Madrid på tabellen så langt.

Sevilla er to poeng bak Barcelona etter å ha slått Las Palmas 1-0 onsdag. Jesus Navas ble matchvinner sju minutter før full tid.

Real Madrids byrival Atlético fikk tidligere på dagen beskjeden om at mesterligafinalen i 2019 skal spilles på klubbens nye arena. Det ble feiret med 2-1-seier borte mot Athletic Bilbao og fortsatt 3.-plass på tabellen.

Angel Correa og Yannick Carrasco scoret lagets mål.

(©NTB)

Høydepunkter Real Madrid - Real Betis:

Mest sett siste uken