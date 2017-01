NEDTUR: Cristiano Ronaldo scoret et flott mål, men hadde også en bom av det svært sjeldne da Real Madrid røk ut av Copa del Rey. gestures during the Spanish Copa del Rey Foto: Miguel Riopa (AFP / NTB scanpix)

Real Madrid slått ut etter ny skuffelse

Frisparkscoring og miss på blankt mål fra Cristiano Ronaldo.