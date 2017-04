Redknapp tar over som Birmingham-manager

Championship-klubben Birmingham bekrefter tirsdag formiddag at HarryRedknapp er klubbens nye manager.

Dette skjer bare timer etter at Gianfranco Zola trakk seg fra jobben som manager i klubben, etter svake resultater den siste tiden.

Dermed er ringreven Redknapp tilbake i manesjen på balløya for første gang, siden han ledet Queens Park Rangers fra 2012 til 2015.

Redknapp har tidligere ledet klubber som West Ham, Southampton, Portsmouth, Bournemouth og Tottenham. Han hadde nylig også et kort engasjement som landslagstrener for Jordan.

Som Tottenham-sjef ledet han klubben inn i Champions League og ble kåret til årets trener i Premier League 2009/10-sesongen.

Han vant også FA-cupen med Portsmouth i 2008.

Birmingham ligger for øyeblikket på 20.-plass i The Championship etter 43 av 46 runder. Klubben står bokført med 47 poeng.

Ned til nedrykksplass er det kun tre poeng.

OFFICIAL: The Club is delighted to announce the appointment of Harry Redknapp as our new manager. #BCFC pic.twitter.com/kB1oirZz4s