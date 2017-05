Redknapp vil hente sin gamle elev: - Eneste problemet er at han vil bli pornostjerne

ANNONSE

Fra 2008 til 2012 satt Harry Redknapp i managerstolen i Tottenham.

I den samme perioden spilte Benoit Assou-Ekotto i klubben, og det var under manager Redknapps styre at den franskfødte kameruneseren spilte seg til fast plass på venstrebacken.

Nå er Redknapp i Birmingham, hvor han ble hentet inn i april for å redde klubben fra nedrykk fra Championship-serien, noe han da også klarte med et nødskrik.

Assou-Ekotto på sin side spiller i den franske Ligue 1-klubben Metz, men kanskje kan manageren og spilleren gjenforenes i Birmingham neste sesong. Det antydet i hvert fall Redknapp da han stilte til intervju i fanpodcasten «The Spurs Show» for to uker siden.

- Benoit er gærn

Men ifølge manageren er det ett problem.

I podcasten begynner han å snakke om Assou-Ekotto i forbindelse med praten om gamle Tottenham-årganger.

- Benoit, han var gærn, sier Redknapp.

- Men vet dere hva, jeg tror jeg er gærn, jeg også. Jeg fikk en telefon her forleden dag, fra en fyr som sa: «Mr. Redknapp, jeg har en fantastisk spiller til deg.»

Det viste seg altså at spilleren det var snakk om var Redknapps gamle elev i Tottenham, Benoit Assou-Ekotto. Og Redknapp var ikke helt avvisende til tanken om å bli gjenforent med kameruneseren i Birmingham.

- Seriøst, vet dere hva? Jeg tenkte «jo, ja», forteller Birmingham-sjefen.

- Jeg kan få ham i gang igjen. Det eneste problemet er at han har innrømmet at han ønsker å bli en pornostjerne! deler Redknapp villig.

Uortodokse meninger

Hva manageren egentlig mener med utsagnet, og hvorvidt det finnes noen sannhetsgehalt i det, er uvisst.

33 år gamle Assou-Ekotto er uansett kjent for å ha uortodokse meninger, og har tidligere snakket om at han ikke betrakter fotballen som noen lidenskap, men i stedet ser på karrieren sin som en helt vanlig jobb.

Nå tyder Redknapps uttalelser på at hans neste «vanlige jobb» også kan være noe litt utenfor det vanlige.

Det vil i så fall ikke være første gang fotballspillere blander seg inn i pornoens verden.

Manageren brukte porno

I fjor avslørte den brasilianske midtstopperen Anderson Conceicao at den tidligere Mallorca-treneren Joaquin Caparros brukte pornografi for å motivere spillerne sine før et La Liga-oppgjør mot Athletic Bilbao.

- I garderoben før kampen viste Caparros oss en video med bilder fra en pornofilm. Vi var sjokkert, vi skjønte ikke noe av det vi så, sa Conceicao da, ifølge The Independent.

- Han fortalte oss: «På banen trenger dere å jobbe like hardt som denne karen», og pekte på skjermen, fortalte brasilianeren.

- Kan ende opp i Birmingham

Tilbake til Harry Redknapp og Benoit Assou-Ekotto: Manageren tror at han kan få kameruneseren til å drøye litt med den alternative karrieren som pornostjerne.

- Kanskje jeg kan få ha ham i et år før han bestemmer seg for å bli det, sier Redknapp, og konstaterer:

- Han kan fort ende opp i Birmingham-trøya neste år, Benoit.

