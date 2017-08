Reginiussen-selvmål sørget for Rosenborg-tap

Trønderne klarte ikke å følge opp sjokkseieren mot Ajax med en seier mot Haugesund. I stedet ble det Haugesund-jubel etter at Tore Reginiussen scoret et uheldig selvmål.

ROSENBORG - HAUGESUND 0-1:

Selv med store målsjanser til både Rosenborg og Haugesund, var det et selvmål fra Tore Reginiussen som skulle til for å skille lagene på Lerkendal søndag.

Et langskudd fra Jacub Serafin gikk innom både Marius Lundemo og Tore Reginiussen før det spratt inn i Rosenborg-målet. Det viste seg å bli kampens eneste mål, og Haugesund tok med det en solid seier i Trondheim.

Utestengt Hajradinovic

Haugesund stilte til kamp uten midtbaneprofilen Haris Hajradinovic. Bosnieren er utestengt av klubben på ubestemt tid etter å ha brutt med klubbens verdier.

Hajradinovic møtte ikke opp til en fotballskole etter cuptapet mot Molde tidligere i sommer.

- Han er suspendert på grunn av brudd på våre verdier siden han uteble fra fotballskolen, sier Haugesund-trener Eirik Horneland til Eurosport.

Selvmål

Selv uten Hajradinovic i kamptroppen, klarte gjestene fra Haugesund seg bra mot serielederne.

Da det så ut til å gå mot en målløs første halvtime av oppgjøret, lå plutselig ballen i mål bak Rosenborg-keeper André Hansen.

Et skudd fra Jacub Serafin gikk innom både Marius Lundemo og Tore Reginiussen, før det spratt forbi en fullstendig utspilt Hansen i RBK-målet. Den polske midtbanespilleren er lånt fra Lech Poznan, og fikk sitt første eliteserie-mål søndag.

Få minutter før pause kunne Haugesund doblet sin ledelse på Lerkendal.

Et langskudd fra Sondre Tronstad gikk via stolpen og ut til hjørnespark, etter at Haugesund-spilleren valgte å fyre av. Like før hadde Rosenborg vært nær å utligne til 1-1, men en strålende redning av keeper Per Kristian Bråtveit hindret Jacob Rasmussen fra å utligne for hjemmelaget.

Annullert mål

Etter en times spill trodde trønderne at utlingingen var et faktum, men dommer Espen Eskås annullerte Rosenborg-målet da målscorer Matthias Vilhjalmsson var offside-plassert.

Islendingen var først på en retur fra keeper Bråtveit etter at Samuel Adegbenro hadde fyrt av et skudd.

Også Haugesund viste at de var giftige fremover på banen, og med omtrent 20 minutter igjen av oppgjøret, var Liban Abdi nær å doble gjestenes ledelse. Skuddet fra Haugesund-angriperen snek seg dog like utenfor Rosenborg-målet.

Selv med en sluttspurt fra Rosenborg, ble det ikke flere mål i oppgjøret, og Haugesund stakk dermed av med alle de tre poengene.