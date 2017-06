Reginiussen spilte i et kvarter uten å se på det ene øyet

ANNONSE

NORGE - TSJEKKIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Tore Reginiussen tok tak i det norske midtforsvaret i en halvtime, før Rosenborg-stopperen måtte ut av banen etter å ha skallet med lagkamerat Sander Berge i 1-1-kampen mot Tsjekkia på Ullevaal Stadion lørdag.

Etter kampen forteller Reginiussen om et nokså dramatisk kvarter på Ullevaal-matta, mens han forsøkte å komme seg etter smellen.

- Blind på det ene øyet

- Jeg fikk skikkelig trøbbel med synet der. Det var bare skurr på det venstre øyet, sier Reginiussen til Nettavisen etter kampen.

Det gikk så langt at han ikke hadde mulighet til å fortsette kampen, selv om han aldri så gjerne ønsket det.

- Jeg spilte en stund, men det ble egentlig bare gradvis verre. I starten var det litt uklart. Jeg så på synsfeltet at det var sånne små flekker. Så ble det bare verre og verre, sikkert etter at hevelsen ble større og større. Til slutt var det vanskelig å se situasjonene i det hele tatt, sier 31-åringen.

DRAMA: Det så stygt ut da Reginiussen ble liggende nede etter duellen med Sander Berge.

- Når det kommer farger og løp og sånt, mister du helt dybdesynet og kontrollen. Så det er veldig ubehagelig å spille med, legger han til.

- Det var rett og slett en blind mann på banen?

- Blind på det ene øyet. Nesten, i hvert fall. Jeg slet med å se forskjell på fargene.

- Hodet var ok

Situasjonen skjedde altså da Reginiussen og Sander Berge skallet med hverandre idet kvarteret på kampuret ble passert.

- Jeg hiver meg inn i en duell, og Sander går i den samme duellen, også header jeg ham i bakhodet. Vi får begge to en liten smell. Men hadde det ikke vært for at synet var så problematisk, så hadde jeg kjørt på videre, for hodet var ok.

Ikke redd for varige skader

Redd for at synet hadde fått en alvorlig skade er han imidlertid aldri. Midtstopperen har nemlig opplevd det samme fenomenet flere ganger tidligere.

- Det har skjedd meg før, når jeg får en smell på den siden av hodet. Det blir bare uklart på det ene øyet, og jeg ser bare skurr, egentlig. Det er ikke noe behagelig, men jeg føler meg ganske trygg på at det kommer til å gi seg i løpet av en dag eller to. Så vi får håpe det, sier mannen som kan forvente seg en solid blåveis når han våkner opp i morgen.

- Sverige-kampen er ikke i fare?

- Jeg håper ikke det. Jeg håper nå i løpet av de neste dagene at det skal roe seg litt. Nå er det enda litt skurr og litt uklart. Men erfaringsmessig har det i hvert fall gitt seg etter noen dager tidligere. Så jeg håper å være med.

Norge møter Sverige til privatlandskamp på Ullevaal Stadion på tirsdag.

