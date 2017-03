ANNONSE

Det opplyser medieansvarlig Svein Graff til NTB. Norge møter Nord-Irland til VM-kvalifiseringskamp søndag kveld.

– Det er ingen fare for kampdag. Han sto over dagens trening for sikkerhets skyld, forteller Graff.

Lørdagens trening skulle opprinnelig være åpen, men landslagsledelsen bestemte seg for å holde den lukket etter oppvarmingen. Oppmøtte pressefolk måtte dermed forlate kamparenaen i Belfast etter et kvarter.

(©NTB)