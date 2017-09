Rekdal ber Fotball-Norge våkne: - Vi lurer oss selv

Kjetil Rekdal mener det må mye mer til for å redde norsk fotball, enn å be toppfotballsjef Nils Johan Semb trekke seg.

- Vi sakker stadig akterut. Hvis vi ikke gjør noe nå så frykter jeg at når neste TV-avtale går ut, så kan det være eliteserieklubber som må gå tilbake til å være halv-profesjonelle, med spillere som må jobbe halv dag eller studere ved siden av, sier Kjetil Rekdal til Nettavisen.

Den tidligere landslagsspilleren og topptreneren, som kommenterte Tyskland-Norge-kampen for TVNorge mandag kveld, mener at det er på høyt tid at norsk fotball våkner. Han mener derimot ikke at det er Semb eller andre enkeltpersoner som har ansvaret alene.

- Hele Fotball-Norge må gå i seg selv, sier Rekdal.

- Vi må ta dette på ramme alvor. Verdien på produktet er på vei ned, og klubbene klarer ikke nødvendigvis å skaffe nok inntekter, sier han.

Blogg: «Er det noen som tar tak i kragen til Semb og alle hans medarbeider når de kommer tilbake til Ullevaal Stadion og skriker til dem at «dette går faen ikke an». Er det takhøyde for sånt?»

- Semb må gå



Det norske fotballandslaget har måttet tåle massiv slakt etter det pinlige 6-0-tapet for Tyskland i VM-kvalifiseringskampen mandag. De regjerende verdensmesterne ga Lars Lagerbäcks menn en solid fotball-leksjon, og Norge så rett og slett ut til å være lenger unna et mesterskap og klatring på FIFA-rankingen enn noensinne.

Dagen derpå kommer det dessuten hard kritikk av Nils Johan Semb på grunn av Norges manglende resultater under hans styre som toppfotballsjef. Blant annet etterlyser VGs kommentator Leif Welhaven konsekvenser for de som sitter med ansvaret, og at toppfotballsjef-stillingen bør over på åremål for å sikre kontinuerlig vurdering opp mot resultater. Welhaven mener dessuten at Semb nå må gå.

KLAR TALE: Leif Welhaven mener Nils Johan Semb bør gå fra stillingen som toppfotballsjef.

- Det er summen av ting som ikke går veien på Sembs vakt. Det når et punkt hvor det begynner å bli for mange piler som peker feil vei. Det har lite med kampen i går å gjøre, men du ser landslaget ligger rett foran Mauritania på FIFA-rankingen, og vi har hatt et EM for kvinner som har vært grusomt. Det lykkes ikke å få en den beste spilleren (Ada Hegerberg) vi har til å fortsette. Klubbene sliter, så summen av negative saker blir for mange, uten at det betyr at Nils Johan Semb er å laste for absolutt alt. Men jeg tror det kommer til et punkt der det er sunt for norsk toppfotball å få friskt blod i den rollen, sier Welhaven til Nettavisen.

BØRS: Slik spilte Norge mot Tyskland

- Knekker som et korthus



Rekdal syns diskusjonen om hvorvidt Semb må ta sin hatt og gå, og hvilke resultater toppfotballsjefen skal måles på, blir for snever. Den tidligere landslagskapteinen mener problemene i norsk fotball er mye mer gjennomgripende enn som så.

- Vi må fostre spillere som skjønner at de må jobbe knallhardt, de må være tøffere og det må være røffere. De må skjønne at de må gå i krigen for å komme seg fram. Vi kan ikke sy puter under armene til spillerne og dille med dem og tro at vi vil få ferdig utvikla personligheter, sier Rekdal.

Den tidligere Vålerenga-treneren mener ledere og trenere må ta tilbake makta i norsk fotball. At spillerne må rustes opp til å ta ansvar og håndtere press.

- Mot Tyskland knekker det norske landslaget som et korthus. Igjen. Det er ikke første gang, sier Rekdal.

- Vi må se på hva slags sluttprodukt vi skaper i fotballen. Det for dårlig. Vi ble grisebanka av Tyskland. Det var vondt å se på. Jeg nekter å akseptere at Norge skal være så mye dårligere enn Tyskland, selv om det kun er den evige optimisten som trodde på seier i den kampen, tordner Rekdal.

NEDSLÅENDE: Norge tapte 6-0 mot Tyskland mandag kveld, og ble rundtspilt. (F.v.) Jørgen Skjelvik, Jo Inge Berget og Martin Linnes.

Alle skjønner at det er tøft å komme under 1-0 etter ti minutter, men det akkurat er i sånne tilfeller Rekdal savner norske landslagsspillere som klarer å reise seg igjen. Som viser ansikt.

- Se på Danmark, se på England. De kom også under, men vant kampene. Greit, de spilte ikke mot Tyskland, men jeg hadde forventa at Norge skulle ha perioder der de kunne stelle i stand litt trøbbel for tyskerne og i hvert fall klare å stå bedre imot, sier Rekdal.

- Er det andre spillere du mener kunne gjort en bedre jobb enn den troppen Lagerbäck tok ut?

- Nei, det er kun marginalt i så fall. Dette er våre beste tilgjengelige. Det er viktigere å se oss selv i speilet. Vi kan ikke snakke om at vi henger så bra med i 16- og 17-årsalderen. Det kan godt hende det, men hvorfor henger vi ikke med i toppen, da? Nå har vi folk innad i forbundet som sier vi er verdens beste på talentutvikling. Det er bare å lure seg selv, sier Rekdal.

- Sakker stadig akterut



Den tidligere Tyskland-proffen roper altså et kraftig varsko på vegne av norsk fotball.

- Vi får færre og færre spillere som spiller ute, og de som spiller ute sitter jevnt over for mye på benken. Da er det noe som mangler. Evnen til å slå seg fram i et hardere konkurransemiljø, killer-mentaliteten, innstillinga om at «jeg skal inn på laget». Det er for enkelt å skylde på alle andre og på utenforliggende ting. Da får man sånne sjokkopplevelser som mot Tyskland mandag, sier Rekdal.

Dessuten ramser han opp problemstillinger som antall lag i eliteserien, kunstgress/gress-debatten, han etterlyser en ærlig evaluering og dertil tiltak for hvordan norske klubber og spillere trener, hvilke krav som stilles – eller ikke stilles – overfor spillerne, higet etter likhet, dårligere nivå på norsk eliteserie, samt den dalende interessen blant publikum. Både overfor landslaget og på tribunene i Eliteserien.

Alt dette er faktorer som har noe å si for hvilke resultater norsk fotball kan forvente nå – og framover.

- Vi må slippe til de som har nok pondus, de som får ting til å skje. Jeg har ingen navn, men vi har mange kompetente folk her i landet, men det må være folk som er realistiske og som kan krige litt for norsk fotball og ikke bare sitte og legge planer på et kontor på Ullevaal.

- Ikke helsvart



Sportssjef i Stabæk, Inge André Olsen, mener dog det er flere positive strømninger i norsk fotball.

LYSGLIMT: Stabæks sportssjef Inge Andre Olsen mener det finnes flere lysglimt i norsk fotball.

- Jeg syns tiltaket med flere kamper for aldersbestemte landslag er kjempebra, for eksempel. Det er i tråd med hva vi tenker i Stabæk, at det er bra for utvikling av norsk fotball å få internasjonal erfaring tidlig, sier Olsen til Nettavisen.

- Det er lett å skyte folk når resultatene har vært som de er i toppen, men alt er ikke helsvart. FIFA-rankingen kunne man selvsagt håpe at var bedre, men vi må huske på at vi hadde et G17-landslag som nylig gjorde et godt mesterskap og at U21-landslaget har hatt gode resultater, sier Olsen.

Og på ett punkt er Olsen og Rekdal veldig enige:

- Vi må se på hva som er en realistisk målsetting for Norge. Er det realistisk at Norge skal kvalifisere seg til neste EM, for eksempel, sier Olsen.

Stabæk-sjefen mener også Welhaven bommer når han peker på at Semb må gå.

- Kontinuitet er viktig, og det er ikke lurt å skifte nøkkelpersonell for ofte, noe som er blitt altfor lett å ty til i dagens fotball. Jeg støtter for eksempel ansettelsen av Lagerbäck hundre prosent, og nå må vi gi han tid til å bygge opp laget, sier Olsen.

Nekter å gå av



Toppfotballsjefen møtte pressen dagen derpå. Da la han ikke skjul på at Tyskland-tapet var brutalt, og svært skuffende.

- Det har vært en fryktelig tung sommer med kvinnelandslagets EM og etterdønningene etter det. Landslaget for menn hadde hatt bra stigning og positiv utvikling, og så fikk vi det tilbakeslaget. Det er tøffe tak, men vi må være ydmyke og åpne for innspill, og samtidig jobbe hardt for å bli bedre på de områdene vi kan bli bedre, uttalte Semb til NTB, og la til:

- Og da gjelder det kanskje hele strukturen.

TØFF SMELL: Nils Johan Semb og Lars Lagerbäck etter 0-6-tapet for Tyskland i Stuttgart.

På direkte spørsmål fra pressen da han landet på Gardermoen tirsdag, svarer Semb «nei» til at han vil vurdere sin stilling som toppfotballsjef.

- Jeg oppfatter sterk tillit i ledelsen og fagmiljøet jeg leder. Det er ingen indikasjon om noe annet, sier Semb ifølge TV 2.

- Jeg skal ta mitt ansvar som toppfotballsjef og jeg har betydelig ansvar for norsk toppfotball, men det er ikke mitt ansvar alene og jeg har mine overordnede og mange andre som er med på utviklingen av norsk fotball. Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball. For eksempel økonomiske prioriteringer, politisk overordnede beslutninger og endringer i strukturer er ikke mitt ansva, sier han videre.

Semb ble ansatt som toppfotballsjef i oktober 2009. Siden da har Norge falt 50 plasser på FIFA-rankingen, og ligger nå nede på 85. plass.

På en pressekonferanse på Ullevaal etter at Ada Hegerberg trakk seg fra kvinnelandslaget forrige uke uttalte NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at Semb har full tillit fra styret.

- Nils Johan (Semb) og Martin (Sjøgren, landslagstrener for kvinner, red. merk.) har vår fulle tillit. De skal også evalueres, og alle må gå i seg selv og lytte til kritikk. Men de har vår fulle tillit, også i den situasjonen vi står, sa Bjerketvedt da.