Kjetil Rekdal har takket ja til å bli spiller- og trenerutvikler i yngres avdeling i HamKam.

Det melder Hamar Arbeiderblad.

- Rekdal var veldig hyggelig og klar for å ta en prat. Vi informerte også HamKam Fotball underveis om at vi jobbet med å få med Rekdal, og nå er vi der at det har gått i orden, sier daglig leder i HamKam yngre, Anders Langset til avisen.

Rekdal, som er bosatt på Ottestad, skal ha minimum fem timer på treningsfeltet i uka i tillegg til å følge opp klubbens unge landslagsspillere.

Den tidligere Vålerenga-treneren vil dermed kombinere HamKam-jobben med jobben som ekspert og kommentator i Eurosport.

- Jeg har noen dager som står åpne i midten av uka og da Anders spurte meg takket jeg ja til å være med. Jeg ønsker å gi noe tilbake til nærmiljøet, sier Rekdal.

Den tidligere landslagsspilleren er sikkert på at han har noe å bidra med i den tidligere toppklubben.

- Jeg kan helt sikkert fortelle ungguttene hva de skal gjøre for å kunne optimalisere treningshverdagen sin, for det er veldig viktig om du skal forbedre potensialet ditt, sier Rekdal.

- Skal HamKam opp på toppnivå igjen, er de helt avhengig av å ha egne talenter som kan komme opp og bidra.

