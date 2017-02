Rekdal ferdig i Vålerenga

ANNONSE

Kjetil Rekdal og Vålerenga har blitt enige om å avslutte samarbeidet.

Rekdal selv beskriver det hele som udramatisk.

- Har tatt helgefri. Skal lade batteriene og se fremover til potensielle muligheter. Det er ingen dramatikk i dette, skriver Rekdal i en sms til Nettavisen.

- Kjetil har vært en bauta i norsk fotball i mange år – både som spiller, ekspert og trener. I 2016 var han selv en av initiativtagerne til å hente Ronny som ny trener, og sammen sikret de fornyet kontrakt i Eliteserien slik at vi kan åpne nytt stadion på øverste nivå i Norsk fotball, sier daglig leder Erik Espeseth til klubbens nettsider.

Planen var at Rekdal skulle jobbe i en rolle som klubbens sportssjef. Det blir det altså ikke noe av.

- Som vi tidligere har gått ut med var planen at Kjetil skulle fortsette i klubben i en ny rolle som sportssjef – men partene har i fellesskap kommet frem til at dette likevel ikke er det beste, fortsetter Espeseth.

- Enklere uten min tilstedeværelse



Rekdal selv har publisert et langt avskjedsbrev på klubbens nettsider.

- Jeg innså etterhvert at det å være sportssjef for den nye treneren byr på flere utfordringer enn forutsett. Etter flere lange og gode samtaler med Erik og Ronny, ble vi alle enige om at det er enklere å fortsette uten min tilstedeværelse, skriver Rekdal.

Han skriver blant annet at arbeidet på overgangsmarkedet har vist seg å være vanskelig.

- Den siste tiden har jeg jobbet med vanskelige overgangssaker, der avstand mellom forventning og tilbud har vist seg å være for lang. Jeg innser at onde tunger utenfor huset kan mene at jeg ikke alltid ville gjøre mitt beste for at det nye teamet skulle lykkes, uansett hvor uriktig det er kan det oppleves slik, skriver Rekdal.

Deila: - Må utfylle hverandre



Da Nettavisen snakket med Deila på La Manga denne uke om hvordan samarbeidet med Rekdal fungerte, forsikret VIF-treneren om at det ikke var noen problemer.

- Hvordan er det å jobbe med en type som Rekdal?

- Det går fint, vi må utfylle hverandre, det er det viktigste. Det er en annen rolle for han, og vi samarbeider bra.

- Klarer han å holde seg unna når du står på treningsfeltet og gir instrukser?

- Jeg hadde vært dum hvis jeg ikke hadde brukt hans meninger rundt spillere og lag, en av Kjetils store styrker er forståelsen av fotball. Ikke minst kampledelse.

