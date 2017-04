Rekdal oppgitt over Deilas «bånnklubb»-stempel

ANNONSE

Vålerenga-trener Ronny Deila sa han har tatt over en «bånnklubb» etter 0-4-tapet for Molde. Uttalelsen får forgjenger Kjetil Rekdal til å reagere.

Deila erstattet Rekdal som hovedtrener mot slutten av forrige sesong. Planen var at Rekdal skulle fortsette i en rolle som sportssjef, men i februar forlot han Oslo-klubben.

Deilas utspill til VG mandag om at han «er kommet til en bånnklubb» går ikke upåaktet hen.

– Jeg synes det er å fordreie sannheten ganske kraftig. Snittet på tabellen har stort sett vært midt på de siste årene, i en klubb med store økonomiske vanskeligheter som har skåret kostnader og prøvd å overleve. Å si at han overtok en bånnklubb, er å dra det fryktelig langt, sier Rekdal til VG.

Eurosport-eksperten mener det er en respektløst klistrelapp å sette på Vålerenga.

- Man må være klar over at mange har jobbet hardt i en tung tid for klubben, der vi har måttet velge bort ting, tatt lønnskutt og hatt et råkjør for å kutte kostnader i flere år.

Deila gikk offensivt ut før seriestart. Da manet han Fotball-Norge om å vise ambisjoner og ikke la Rosenborg få dominere Eliteserien fullstendig. Han lovet at VIF skal være en klubb som tar opp kampen med de beste.

- Det har gått raskt fra de uttalelsene til å si at VIF er en bånnklubb. Det er de ikke. Med de ressursene de har, så mener jeg det er ganske flatterende for Deila å si at VIF er en bånnklubb, mener Rekdal.

Deila modererte sin egen uttalelse dagen derpå, men står fast ved at han tok over et lag i trøbbel.

- Det er feil uttale av meg. Jeg mener at Vålerenga er et bånnlag, men ikke en bånnklubb. Jeg har tatt over et bånnlag, det har jeg, for de hadde bare 11 poeng til sommeren, og vi var en gjeng som snudde det og til slutt og unngikk nedrykk, sier Deila til VG.

Etter at fire runder er unnagjort i årets sesong ligger Vålerenga nest sist med 3 poeng.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!