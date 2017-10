Rekordhøy omsetning i toppfotballen

Tallene for første halvår av 2017 viser omsetningsøkning i toppfotballøkonomien. Både samlede driftsinntekter og -utgifter er rekordhøye.

Driftsinntektene for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon menn var i første halvår på 810 millioner kroner. Driftsutgiftene var på 869 millioner. Begge tall er de høyeste siden halvårsrapporteringen ble innført i 2010.

Samlet gikk klubbene med 59 millioner kroner i minus, men korrigert for blant annet spillersalg endte de med 14 millioner kroner i resultat etter skatt.

– Det er positivt at klubbene øker omsetningen sin, og det er positivt at man ender på et positivt resultat. Det er likevel viktig å understreke at klubbene er avhengige av god spillerlogistikk og god spillerutvikling. Derfor håper vi at de bruker midlene de tjener på spillersalg til å styrke sin spillerutvikling enda mer, sier NFFs klubblisensansvarlige Rune Nordhaug i en pressemelding.

Han konkluderer med at det er god utvikling i klubbøkonomien.

Få i rød kategori

I seriene for menn er bare fire klubber i rød kategori. Det er Viking (tredje gang på rad) i eliteserien, Levanger, Tromsdalen (begge annen gang på rad) og Fredrikstad (ny) i 1. divisjon.

– Kontroll og oppfølging av klubbøkonomiene fortsetter å gi gode resultater. Samtidig er det viktig at klubbene fortsatt tenker balanse mellom driftsinntekter og driftskostnader, siden inntekter i form av forventede spillersalg alltid vil innebære en viss risiko, sier fotballpresident Terje Svendsen, som oppfordrer klubbledere til å sette tæring etter næring.

På kvinnesiden er tallene samlet sett positive. Toppserieklubbene har i første halvår snittinntekt på 6,3 millioner kroner og kostnader på 6,1 millioner kroner. Bare Vålerenga er i rød kategori. Forrige gang gjaldt det tre klubber.

God kontroll

– Klubbene i Toppserien viser god kontroll i økonomien. De balanserer inntekter og kostnader på en god måte, noe de også må gjøre siden de har marginale økonomier og er veldig utsatt for kortsiktige svingninger. De kan heller ikke redde seg inn med spillersalg i samme grad herreklubbene kan, sier Svendsen.

Levanger er ilagt irettesettelse for å ha brutt sin handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem. Tromsdalen er pålagt å utarbeide handlingsplan for å gjenopprette positiv egenkapital og vil miste lisensen om dette ikke oppnås innen utgangen av oktober.

Fredrikstad må også lage handlingsplan, mens Stabæk og Avaldsnes fortsetter i sin handlingsplan i minst en periode til selv om de rapporterte i gul sone. Også Viking og Vålerenga (kvinner) fortsetter i handlingsplan.

Mest sett siste uken